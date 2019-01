Illegale Müllentsorgungen beschäftigen Kreis und Polizei

Mehrfach schlugen sich illegale Müllentsorgungen in den Polizeiberichten nieder - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Seiner „Altlasten 2018“ entledigte sich ein Unbekannter zum Jahreswechsel am Wertstoffhof in Neustadt. Neben den Wertstoffcontainern hinterließ er dreist einen Sperr- und Restmüllhaufen.

Einen ganzen Haufen Sperr- und Restmüll lud ein Unbekannter zum Jahreswechsel am Wertstoffhof Neustadt ab. Ein Fall von vielen der illegalen Müllentsorgung im letzten Jahr. © Harald Munzinger



Mehrfach schlugen sich im letzten Jahr illegale Müllentsorgungen in den Polizeiberichten nieder. Wie etwa von e inem zunächst Unbekannten an einem Waldrand bei Göttelhöf eine größere Menge Plastik- und Motorölflaschen sowie weiteren Müll hinterlassen hatte. Hier konnte die Polizei Neustadt einen 18-Jährigen aus dem östlichen Landkreis ermitteln und gegen ihn ein Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz einleiten.

Auch in einem weiteren Fall, in dem an der Wertstoffscheune in Neuhof Restmüll illegal entsorgt worden war, hatte die Polizei mit Hilfe eines Zeugen, der den Vorfall beobachtet hatte, einen 39-Jährigen ermitteln können, gegen den ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde. Beiden Umweltsündern flatterten zudem die Rechnungen für die ordnungsgemäße Entsorgung des Mülls durch die Gemeinden ins Haus. Ebenso wie einem 21-Jährigen aus dem westlichen Landkreis, der sich in Neustadt überwiegend seiner Campingartikel entledigt hatte. Nicht immer wird es allerdings der Polizei so leicht wie hier gemacht, wo sich im Müll „Täterhinweise“ fanden.

Erfolg hatten die Ermittler der Polizeiinspektion Neustadt dennoch auch in weiteren Fällen, wie etwa bei der Klärung der illegalen Entsorgung einer größeren Menge Tetrapacks im Gerhardshöfer Gewerbegebiet, die ein 67-Jähriger eingestehen musste, der weder Personalausweis noch Personalausweis besaß und sich denn auch gleich zwei Verfahren einhandelte. Konnte auch erst jüngst ein Umweltsünder ermittelt werden, der in einem Waldgebiet bei Unterschweinach neben einem alten Fernseher und einem Computer auch Altreifen und sogar eine gusseiserne Wanne entsorgte, hofft die Polizei noch auf Hinweise auf den noch Unbenannten, der an der Ortsverbindungsstraße zwischen Kleinerlbach und Untersachsen in einer Hecke Matratzen und Holzteile entsorgt hatte. Sie werden unter der Rufnummer 09161/88530 der Inspektion Neustadt entgegengenommen.

Wie es die Abfallwirtschaft im Landratsamt Neustadt auf Anfrage bestätigte, „kommt es leider immer wieder vor, dass die Containerstandplätze – seien es Iglus für Glas und Metall oder auch Gartencontainer – dahingehend missbraucht werden, dass manche Zeitgenossen sich ihres Rest- , Sperrmülls oder auch Bauabfällen entledigen. Die Beseitigung des Unrats erfolgt durch Beschäftigte der Abfallwirtschaft“. Die Ermittlung der Verursacher sei im Regelfall sehr schwierig. Soweit die beauftragten Mitarbeiter Hinweise auf den Verursacher finden würden, erfolge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zwar werde keine Statistik über diese Vorfälle geführt, doch „besteht der Eindruck, dass deren Anzahl tendenziell steigt“.

hjm