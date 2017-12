In den Kreiskliniken: Landrat auf Weihnachts-Visite

Patienten eine Freude bereiten und Wertschätzung des Personal - vor 10 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Die Weihnachtsvisite des Landrates in den Kreiskliniken hat eine lange Tradition. Nun fand sie einen Tag vor Heilig Abend statt, zu dem alle Patienten "die konnten und wollten" entlassen wurden.

Stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein, Landrat Helmut Weiß und Bürgermeister Klaus Meier bei der "Weihnachts-Visite" in Begleitung von Chefarzt Dr. Daniel Ditterich und stellvertretendem Chefarzt Dr. Frank Wagner (v. r.). Foto: Harald Munzinger



So traf Landrat Helmut Weiß in Begleitung seines Stellvertreters Bernd Schnizlein, Chefärzten, Klinikvorstand Stefan Schilling und Pflegedienstleiter Dieter Schütz sowie Erstem Bürgermeister Klaus Meier im Klinikum Neustadt mit seinen 180 Betten manch einen Patienten "auf gepackten Koffern". Sie bekamen ebenso, wie jene rund 100 Kranke, die Heiligabend nicht im Kreis der Familien feiern können, ein Präsent des Landkreises. Wie zuvor schon 85 bei der "Weihnachts-Visite" in der Klinik Bad Windsheim.

Dass sie bestens betreut sein werden, dankte Landrat Weiß bei seinem Besuch "mitten im laufenden Betrieb" mit voller Intensivstation, Operationen und akuten Notaufnahmen Ärzten und Pflegepersonal ganz allgemein und speziell bei den Feiertagsschichten für ihren ausgezeichneten Dienst an den ihnen anvertrauten Menschen. In die entsprechenden Rahmenbedingungen von der Technik über Gebäude bis zur Weiterbildung investiere der Landkreis immense Mittel.

Hohe Investitionen in optimale Versorgung

Bestätigt sehen konnte man dies bei der prominenten "Visite" mit ärztlichem Leiter Dr. Gerald Wasmeier und den Chefärzten Dr. Matthias Bender, Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl, Dr. Daniel Ditterich, Ruth Gröger und stellvertretendem Chefarzt der Unfallchirurgie Dr. Frank Wagner bei einem Blick aus dem Fenster. Vor dem OP-Trakt haben sich Bagger tief in das Erdreich gegraben für den Neubau einer Intensiv- sowie "Intermedia-Care-Station" (IMC), einer wachsenden Anforderungen entsprechenden Notaufnahme und einem Zentrallager, der neuen BRK-Rettungswache und einer Kinder- sowie Jugendpsychiatrie des Bezirks Mittelfranken,

Auf 21 Millionen Euro sei dieses Projekt veranschlagt, ließ der Landrat wissen, noch mehr dürften es beim Neubau des OP-Traktes in der Klinik Bad Windsheim mit einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) werden, wo Klinikvorstand Schilling beauftragt ist, auch ein Ärztehaus zu konzipieren. Weiß zeigte sich damit von einer "guten Entwicklung der Wirtschaftlichkeit" überzeugt. Sehr zufrieden resümierte Klinikchef Schilling schon das laufende Jahr mit einer Leistungssteigerung um sieben Prozent und 20 Prozent höheren Auslastung der OP-Säle sowie "extremer Fallzahlsteigerung" in der Visual und Gefäßchirurgie unter neuer Leitung.

Über vermehrten auch überregionalen Zuspruch in der Gynäkologie freute sich Chefärztin Dr. Humann-Scheuenstuhl mit der Rundumversorgung wie in allen Abteilungen der Klinik: "Wir sperren nie zu, melden uns nie ab". Wie im Vorjahr rechnet sie mit etwa 530 Geburten. Wünschen würde sie sich eine höhere Bereitschaft von Assistenzärzten für den Dienst in ländlichen Kliniken.

Freude und Wertschätzung

Er wolle mit seinem Weihnachtsbesuch seine Wertschätzung für die Leistung in Medizin und Pflege zum Ausdruck bringen und den Patienten eine Freude bereiten, erklärte Landrat Helmut Weiß. Dafür nahm er sich viel Zeit, hatte an jedem Krankenbett aufmunternde Worte und erfuhr viel Anerkennung für ärztliche und pflegerische, letztlich auch für die kulinarische Versorgung.

Klinikmitarbeiter gestalten am Heiligen Abend auf allen Stationen eine etwa 20-minütige Pause mit Liedern, besinnlichen Texten und musikalischen Beiträgen. Ein lange Tradition hat auch der Weihnachtsgruß des Neustädter Posaunenchores, der wiederum für festliche Stimmung in der Klinik an der Peripherie der Kreisstadt sorgt.

Harald J. Munzinger