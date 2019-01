In der Pfarrkirche erklingen Werke von Klassik bis Swing

"Blechbläserkonzert mit frischem Wind" am Sonntag - vor 36 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Zu einem Konzert des "Richard Roblee Brass Ensembles" lädt der Sachausschuss für Orgel und Kirchenmusik am Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr in die katholische Pfarrkirche St. Johannes in Neustadt ein.

Das "Richard Roblee Brass Ensemble" gestaltet ein Blechbläserkonzert in der Pfarrkirche St. Johannes. © Rüdiger Pfeiffer



Mit dem "Richard Roblee Brass Ensemble" kommt frischer Wind in die Welt des Blechblasens. Es handelt sich nicht nur darum, dass die Instrumente mit Luft bedient werden, sondern auch, dass das Repertoire überwiegend aus neuen Kompositionen und Arrangements von Prof. Richard Roblee besteht. Seine Werke für Blechbläser – vor allem für Posaunenchor – werden in ganz Deutschland gerne gespielt.

Der Begriff "Frischer Wind" betrifft auch die spielfreudige Art wie musiziert wird. Mit den Profimusikern Matthias Eckart und Moritz Pabst (Trompeten), sowie Michael Munzert und Prof. Richard Roblee (Posaunen) wird dem Publikum "ein hinreißender musikalischer Abend geboten".

Der Kartenvorverkauf erfolgt in den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt (Eintritt: 10 Euro Vorverkauf, 12 Euro Abendkasse).

nb