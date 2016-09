Informationsveranstaltung über Bayerischen Kulturfond

Nutznießer des Fonds ist unter anderem das Burgbernheimer Mundartfestival - vor 13 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Über den "Kulturfonds Bayern" informierte Bayerns Staatssekretär für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, Bürgermeister, Vereinsvorsitzende und im kulturellen Bereich wirkende Bürger.

MdL Hans Herold hatte Kultusstaatssektretär Bernd Sibler (l.) in die Region eingeladen, um über den §Kulturfonds Bayern" zu informieren. Foto: oh



Stimmkreisabgeordneter Hands Herold hatte den Unionskollegen nach Neustadt eingeladen, wo Sibler den Kulturfonds als vor allem für den ländlichen Raum wichtiges Förderinstrument vorstellte, über die verschiedenen Förderbereiche und Fördervoraussetzungen informierte und dabei auf reges Interesse stieß. Anschließend beantwortete der Staatssekretär alle anstehenden Fragen und wies auf die neuen Einreichungsfristen hin.

So endet im November 2016 die Antragsfrist für Projekte im Bereich Kunst und am 31. Januar 2017 für Anträge im Bereich Bildung. Im Vorfeld dieser Veranstaltung fand in Langenzenn ein Pressegespräch mit Staatssekretär Sibler, dem Abgeordneten Hans Herold, Matthias Dießl, Landrat des Landkreises Fürth und Vorsitzender des "Vereins 1-2-3 – Netzwerk für Prävention im Landkreis Fürth e.V.", Fritz Stiegler, Autor des Romans "Valentina" und Felizitas Handschuch, Lehrerin und zuständige Projektleiterin am Gymnasium in Oberasbach, statt.

Mittelfranken hat sich zurückgehalten

Hierbei wurde das Filmprojekt "Valentina" vorgestellt, das im Jahr 2014 eine hohe Fördersumme aus dem Kulturfonds Bayern erhalten hat. "Ohne diese Förderung hätten wir dieses wichtige Projekt nicht stemmen können", freuten sich alle Teilnehmer. Auch MdL Herold, der dieses Filmprojekt bereits im Vorfeld der Antragsstellung unterstützend begleitet hat und als Mitglied des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen ausdrücklich um Finanzmittel hierfür geworben hat, freut sich über das mit jährlich rund sieben Millionen Euro ausgestattete und speziell auf den ländlichen Raum ausgerichtete Förderinstrument "Kulturfonds Bayern".

"Die Bayerische Staatsregierung setzt auf die Entwicklung des ländlichen Raumes. Aus diesem Grund bin ich froh, dass es den Kulturfonds Bayern gibt und empfehle jedem Verein, von diesem Instrument Gebrauch zu machen". Und dies durchaus gerne mutiger, als in der Vergangenheit, in der sich gerade Mittelfranken bei der Antragsstellung so sehr zurückgehalten hatte, dass es in der Antragstabelle dieses Jahres den vorletzten Platz einnimmt.

Gleichwohl konnte Herold auf Nutznießer des Fonds verweisen, wie zuletzt das Burgbernheimer Mundartfestival oder früher unter anderem die Beratungsstelle für Volksmusik in Uffenheim. Der Abgeordnete und stellvertretende Landrat hatte auch in einer Bürgermeister-Dienstversammlung bereits vermehrt Förderanträge für Initiativen in den Bereichen Kunst und Bildung angeregt, in die der Fonds geteilt ist.

