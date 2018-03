Infos und viele Wahlen: Dekanatsversammlung des BDKJ

NEUSTADT/AISCH - Viele Infos hatten Nicola Reina und Stefan Fretschner vom Dekanatsvorstand für die Delegierten der Mitgliedsverbände bei der Dekanatsversammlung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Dekanat Neustadt/Aisch.

BDKJ-Dekanatsvorstand, Delegierte der Mitgliedsverbände und Gäste der Dekanatsversammlung wagen einen Blick - in Anlehnung an das Grußwort von Dekan Markus Schürrer (hinten Mitte) - über den Tellerrand. © Tanja Saemann



BDKJ-Dekanatsvorstand, Delegierte der Mitgliedsverbände und Gäste der Dekanatsversammlung wagen einen Blick - in Anlehnung an das Grußwort von Dekan Markus Schürrer (hinten Mitte) - über den Tellerrand. Foto: Tanja Saemann



Eröffnet wurde sie im katholischen Pfarrzentrum in Neustadt/Aisch mit einem Gebet und der Begrüßung der Gäste, denn auch Dekan Markus Schürrer, Dekanatsratsvorsitzende Barbara Lehner und Michael Ziegler vom BDKJ-Diözesanvorstand waren zur Versammlung gekommen. Beim Rückblick berichteten Nicola Reina und Stefan Fretschner von vielen Vertretungsaufgaben, die sie auf Diözesanebene, aber auch im Kreisjugendring und im Dekanat wahrgenommen haben.

Natürlich fanden auch wieder diverse Veranstaltungen statt, wie der Dekanats-Ministranten-Tag, das Ministranten-Fußballturnier und das Beach-Volleyballturnier. In der Reihe "Gottesdienste an besonderen Orten" konnten drei Gottesdienste – auf dem Bauernhof, im Fränkischen Freilandmuseum und in der Herz Jesu Kirche Uffenheim mit professioneller Lichtshow – gefeiert werden.

Die Jahresrechnung wurde ausführlich erörtert und mit einem deutlichen Plus abgeschlossen, was den geringen Ausgaben für den BDKJ-Dekanatsvorstand bei nur zwei Vorständen und der guten Ausschöpfung von Zuschüssen für die einzelnen Veranstaltungen geschuldet ist. Die Kassenprüfer/innen bescheinigten dem Dekanatsvorstand eine einwandfreie Kassenführung und so konnte dieser einstimmig entlastet werden.

Veranstaltung zur Landtagswahl

Die Jahresplanung für das Jahr 2018 gestaltete sich hingegen mit nur zwei Vorständen und wegen der Fußball-Weltmeisterschaft etwas schwierig. So wurden die Mitgliedsverbände mit der Aufgabe entlassen, in den eigenen Reihen nachzuforschen, ob das Beach-Volleyballturnier trotz WM-Finale am 15. Juli stattfinden soll. Geplant ist mit Unterstützung der Mitgliedsverbände eine Veranstaltung zur Landtagswahl, was Dekanatsratsvorsitzende Barbara Lehner in ihrem Grußwort mit sehr viel Lob bedachte und als wichtige Aufgabe für die jungen Menschen bezifferte.

Das Fußballturnier der Ministrant/innen möchte man heuer nur dann ausrichten, wenn Ministrantengruppen aus mehreren Pfarreien am Diözesanturnier in Bamberg teilnehmen wollen und somit ein Vorentscheid im Dekanat gebraucht wird. Die Planungen für den Dekanats-Ministranten-Tag am 30. Juni in Emskirchen sind hingegen bereits angelaufen, womit man dem Wunsch der Pfarreien nach einer Aktion für Ministrant/innen neben dem Fußballturnier nachkommt.

Stattgefunden hat bereits der erste von drei Gottesdiensten in der Reihe "Gottesdienste an besonderen Orten". Nach dem Bus(s)-Gottesdienst vor zwei Wochen findet der nächste am 16. Juni im Weinberg in Iphofen und der letzte am 14.Oktober im Neustädter Kaffeehaus statt.

Dekanatsvorstand wurde erweitert

Viel Zeit wird der BDKJ-Dekanatsvorstand auch mit der Wahrnehmung von Vertretungsaufgaben verbringen und manche davon kann er zu zweit gar nicht alleine bewältigen. So wählte die Versammlung mit Judith Baumer (KjG Ullstadt) und Katharina Klein (KjG Bad Windsheim) zwei weitere Delegierte für den Kreisjugendring Neustadt/Aisch – Bad Windsheim. Katrin Kilian (KjG Bad Windsheim) und Tobias Baumer (KjG Ullstadt) wurden als Kassenprüfer/innen wiedergewählt und werden auch in den nächsten zwei Jahren die BDKJ-Finanzen überwachen.

Leider konnten keine neuen Mitglieder in den BDKJ-Dekanatsvorstand gewählt werden und so wurden Claudia Lehner (DPSG Uffenheim), Katharina Klein (KjG Bad Windsheim) und Nicola Reina (BDKJ- Dekanatsvorstand) beauftragt als Wahlausschuss im Vorfeld der nächsten Dekanatsversammlung nach geeigneten Kandidat/innen zu suchen. Der Haushaltsplan für das laufende Jahr konnte nach kleineren internen Verschiebungen einstimmig verabschiedet werden.

Über den Tellerrand blicken

Ausführliche Informationen über die veränderten Zuschussrichtlinien des Kreisjugendrings Neustadt/Aisch – Bad Windsheim und die aktuelle Diskussion in Sachen "Rechtsträgerschaft des BDKJ" rundete die Dekanatsversammlung ab, ehe ein Jahresplanungstreffen für Herbst verabredet und ein Termin für die nächste Versammlung festgelegt wurde. Dekan Markus Schürrer dankte Nicola Reina und Stefan Fretschner für ihre Arbeit im BDKJ-Dekanatsvorstand verbunden mit dem Wunsch, dass sie auch zukünftig über den eigenen Tellerrand hinausschauen mögen.

Michael Ziegler (BDKJ-Diözesanvorstand) stelle noch einmal das Motto des BDKJ "katholisch, politisch, aktiv" in den Mittelpunkt und berichtete, dass sich auf Diözesanebene ein Arbeitskreis um Aktionen zur Landtagswahl kümmert, von dessen Arbeit sicher auch der BDKJ Neustadt/Aisch profitieren kann.

nb