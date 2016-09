International gewürdigte Spezialität auf dem "KarpfenMarktPlatz"

NEUSTADT/AISCH - Regionale Produkte in den Fokus zu rücken und die Innenstadt zu beleben ist Ziel der Neustädter ThemenMarktPlätze. Nach Spargel, Honig und Wein stand nun der Aischgründer Karpfen im Mittelpunkt und mit ihm mehr als nur eine regionale Spezialität. Für internationale Umweltverbände ist er "der einzige Fisch, den man noch mit Genuss essen kann".

MdL und stellvertretender Landrat Hans Herold, Erster Bürgermeister Klaus Meier, Karpfenkönigin Katrin Uano, Ehrenpräsident Fritz Loscher-Frühwald und MdL Harry Scheuenstuhl (v. r.) eröffneten den 14. Neustädter "KarpfenMarktPlatz". Foto: Harald Munzinger



Dieses herausragende Qualitätsmerkmal betonte der Ehrenpräsident des Mittelfränkischen Fischereiverbandes Fritz Loscher-Frühwald bei der Eröffnung des 14. "Aischgründer KarpfenMarktplatzes" und sah es in der nachhaltigen Erzeugung der "Aischgründer" mit dem kurzen Weg vom Teich- zum Gastwirt begründet. Er plädierte für die Wertschätzung der "schweren aber auch wichtigen Arbeit" der Aufzucht mit einem angemessenen Preis. Ohne die Teichwirtschaft gehe „ein Stück Heimat und ländlicher Raum verloren“.

Dem großen Interesse an dem "Kulturgut Aischgründer Karpfen" – einst von Karl dem Großen aus China mitgebracht, in Mitteleuropa heimisch gemacht und von den Mönchen im Mittelalter als beliebte Fastenspeise gezüchtet – habe die Stadt und der Geschichts- und Heimatverein mit der Einrichtung des "Aischgründer Karpfenmuseums" Rechnung getragen, führte Erster Bürgermeister Klaus Meier aus. Als "bekennender Liebhaber unseres Aischgründer Karpfen" hatte er sich ebenso auf den Saisonbeginn gefreut, wie die große Besucherschar des "KarpfenMarktPlatzes".

Der Bürgermeister eröffnete ihn mit der "Aischgründer Karpfenkönigin" Katrin Uano, den Landtagsabgeordneten Hans Herold und Harry Scheuenstuhl sowie dem Ehrenpräsidenten des Fischereiverbandes Mittelfranken. Auch sie betonten die Freude am Karpfengenuss und die wirtschaftliche Bedeutung für den Landstrich mit über 7000 Weihern. Der Aischgrund sei, so Bürgermeister Meier "gerade durch diese Kulturlandschaft auch touristisch attraktiv". Dies zeige sich in der "wachsenden Zahl von Tagesgästen, die neben Radeln und Wandern natürlich auch die kulinarischen Highlights suchen, wie beispielsweise jetzt mit den Aischgründer Karpfenschmeckerwochen".

"Karpfenknusper" und vieles mehr

In diese integriert, bot auch der "KarpfenMarktPlatz" neben dem traditionell gebackenen Fisch, Filets und "Karpfenknusper", die thailändische Variante aus dem Wok oder Köstlichkeiten vom Gastronomischen Bildungszentrum Rothenburg und schließlich "Küchle" in Karpfenform. Die engagiert Mitwirkenden des ThemenMarktPlatzes - BücherTauschBörse, Winzerstand, Infostände des städtischen Kultur- und Fremdenverkehrsamtes sowie der Teichgenossenschaft und Markplatzwirte oder kleiner Fischschwarm im Neptunbrunnen eingeschlossen - sorgten für den Erfolg der Aktion ebenso, wie die Künstlerin Elke Rogler-Klukas mit ihre "KarpfenMalPlatz". Für ihr erneut liebesvoll gestaltetes Kinderprogramm stattete Bürgermeister Meier ein "riesengroßes Dankeschön" ab.

MdL Harry Scheuenstuhl hatte kürzlich bei einer Tagung die Innenstadtbelebung in Neustadt als Musterbeispiel dargestellt und sah dies beim "KarpfenMarktPlatz" wiederum bestätigt. Für den Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Landrat Hans Herold war er ein Teil im Mosaik der schönen fränkischen Heimat, auf die er sich stolz zeigte. Ehrenpräsident Loscher-Frühwald verhieß den Feineschmeckern trotz des regnerischen und eher kühlen Sommers auch in der neuen Saison Karpfen in bester Qualität.

Bei einer mit rund 6000 Tonnen leicht überdurchschnittlichen Ernte wird an ihnen kein Mangel herrschen, war bei der offiziellen Saisoneröffnung im oberfränkischen Hallerndorf mit Karpfenkönigin Katrin Uano aus Neustadt/Aisch vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium festgestellt worden. Nach dessen Auskunft werden je ein Drittel der bayerischen Karpfen in Mittelfranken und in der Oberpfalz erzeugt. Seit 2012 ist der "Aischgründer Karpfen" eine regional geschützte "Marke". Um sie hatte sich Fritz Loscher-Frühwald in einen sieben Jahre dauernden EU-Anerkennungsverfahren verdient gemacht. Dieses Alleinstellungsmerkmal habe nach den Ausführungen von Bürgermeister Meier "mit verschiedensten Facetten zur positiven Entwicklung unserer Region beigetragen".

Harald J. Munzinger