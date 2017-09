"Internationaler Tag der Ersten Hilfe" in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Am 9. September ist der "Internationale Tag der Ersten Hilfe". Dieser ist für die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt Anlass, auf die Bedeutung geleisteter Nothilfe bei Katastrophen und Unfällen aufmerksam zu machen.

ASB-Geschäftsführer Erich Matthis leitet MdL Gabi Schmidt in lebensrettender Erster Hilfe an. Foto: privat



"Ob Verkehrsunfall oder ein zusammengeklappter Kollege im Betrieb, es gibt unzählige Situationen, in denen die Erste-Hilfe-Leistung notwendig werden kann. Je besser man dann darauf vorbereitet ist, desto eher behält man einen kühlen Kopf und kann reagieren", wirbt die Abgeordnete der Freien Wähler aus Uehlfeld-Voggendorf für die Ausbildung in der Ersthilfe, wie sie Erich Matthis, der Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bunds in Bad Windsheim mit seinen Kollegen im vergangenen Jahr weit über 3000 Personen und im ersten Halbjahr 2017 bei bereits 2000 durchführte.

"Grundsätzlich ist es immer besser, ich mache etwas, als dass ich nichts mache. Übergroße Bedenken und Angst vor der eigenen Courage nutzen dem Opfer nicht", gibt Matthis zu Bedenken. Er räumte im Gespräch mit MdL Schmidt auch mit Horrorlegenden und falschen Gerüchten auf, die sich hartnäckig in der Bevölkerung halten. "Auch wenn die Wahrscheinlichkeit auf Verletzungen im Halswirbelbereich groß ist - bei einem verunglückten Motorradfahrer muss beispielsweise auf jeden Fall der Helm abgenommen werden. Ansonsten erstickt der Biker und stirbt oft, bevor die Fachkräfte am Unfallort eintreffen."

Matthis und der ASB werben für die regelmäßige Wiederholung von professioneller Ersthilfe-Anleitung. Vorschläge wie verpflichtende Auffrischungskurse für Führerscheinbesitzer sollten jedenfalls nicht reflexartig zurückgewiesen werden, meinen Beide und sehen auch in der Organisation der Ersten Hilfe in Betrieben Verbesserungspotenziale. Für den ASB-Geschäftsführer gehört "eigentlich in jedes Unternehmen ein Defibrillator".

Die wichtigste wünschenswerte Maßnahme wäre aber die frühzeitige und stetige Heranführung von Kindern und Jugendlichen an das Thema. Experten empfehlen erste altersgerechte Kurse schon im Kindergarten, wo eine frühe Sensibilisierung gelingen kann. Anschließend könnten die Heranwachsenden alle paar Jahre ihrem Alter gemäß immer tiefer und umfassender einsteigen. Ein entsprechendes Konzept sei in Bayern für die Schulen derzeit in Arbeit, ließ Matthis wissen.

"Die schnelle Hilfestellung ist ein Ereignis, das sich fast niemand wünscht und das einen, wenn ausgeführt, ein Leben lang begleitet. Wir sollten jede und jeden in die Lage versetzen, in so einer Situation zu handeln. Schließlich ist jede Helferin und jeder Helfer ein Held und ein Vorbild", führt MdL Gabi Schmidt zum "Internationalen Tag der Ersten Hilfe" aus.

Wald auf Klimawandel einstellen

Die FW-Politikerin wirbt anlässlich der "Bayerischen Klimawoche" auch für mehr Anstrengungen im Waldumbau. Gerade privaten Waldbesitzern, von denen es beispielsweise im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 10.000 gebe, empfiehlt Schmidt das kostenlose Beratungsangebot durch die örtlichen Forstämter. Darüber hinaus könne jeder Waldbesitzer Fördermittel für waldbauliche Maßnahmen beantragen.

Neben dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm sei hier vor allem das waldbauliche Förderprogramm einschlägig. Förderschwerpunkte sind nach Auskunft Schmidts die Erst- und Wiederaufforstung mit klimatoleranten Misch- und Laubwäldern, die Naturverjüngung, Bodenpflege oder Waldschutzmaßnahmen. "Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für die Forstwirtschaft. Nur ein Mischwald mit unterschiedlichem Aufbau und Alter der Bäume kann zukünftig bestehen, wenn die Durchschnittstemperatur steigt und Sturmereignisse zunehmen", verdeutlicht Schmidt, die selbst Waldbesitzerin ist. Das westliche Mittelfranken sei "eine waldreiche Region, die stark von der Erderwärmung betroffen ist", stellt sie in einer Pressemitteilung fest.

Viele Waldbesitzer im Landkreis

Jeder zehnte Bewohner des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim sei Waldbesitzer, der Baum mit der weitesten Verbreitung ist die Kiefer, gefolgt von der Eiche und der Fichte. Außerdem gebe es ein großes Vorkommen an Laubhölzern, die die Region zu einem der laubbaumreichsten Gebieten Bayerns macht. Bei insgesamt circa 36.695 Hektar forstwirtschaftlicher Nutzfläche "ist der Wald bei uns eine herausragende Kulturlandschaft, die vom Menschen geschaffen wurde und von ihm in Schuss gehalten werden muss", betont die Abgeordnete.

Nicht zuletzt das schwere Unwetter im Landkreis Fürth habe gezeigt, "wie verwundbar selbst staatliche Bäume sind und welche Folgen besondere Wetterereignisse haben können, von denen es zukünftig mehr geben soll". Daher müsse neben einer Ausweitung der bestehenden Förderprogramme auch die Waldpädagogik verstärkt werden. "Neben wenigen Ausnahmen finden Waldthemen nur selten in Kindergarten und Schule statt. Dabei gibt es keine bessere Gelegenheit, um den Kultur- und Naturraum Wald wieder verstärkt ins Bewusstsein der Menschen zu rücken", meint Schmidt.

Eine Voraussetzung dafür wäre mehr waldpädagogisches Personal an den Forstämtern. Die "Bayerische Klimawoche" wird seit 2008 jährlich von der Klima-Allianz veranstaltet. Ziel ist, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu stärken und viele gesellschaftliche Gruppen zu gemeinsamen Aktionen im Sinne eines nachhaltigen Klimaschutzes anzuregen.

