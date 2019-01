Inthronisierung: "Solo für Tamina I."

Bei 44. Inthronisierung nur "halbes Prinzenpaar" gekrönt - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Fastnachtsgesellschaft Geißbock feierte mit der Inthronisierung des 44. Prinzenpaares ein närrisches Jubiläum. Allerdings mit einem Solo von Prinzessin "Tamina I.", da Prinzgemahl "Miljan I." aus dem Skiurlaub der Schule nur "live zugeschaltet" werden konnte.

Prinzessin "Tamina I." ließ mit Hofdame Lia (r.) und Adjudant Jonas von Hofmarschall Max Machetanz ihr "Regierungsprogramm" verkünden. © Harald Munzinger



Eine sehr seltene Situation, die man nach Auskunft von Vorsitzender Sylvia Seeberger erst einmal hatte, mit Terminüberschneidungen aber in dieser Zeit rechnen müsse. Sitzungspräsident Holger Wesp überspielte die Situation meisterhaft, als er im "Krönungs-Sonnensaal" vor auserwählten Zeitzeugen des großen Augenblicks das Zeremoniell zelebrierte, für das der "Krönungsrat" die ehrwürdige Kulisse bildete. Lediglich sein leerer Thron ließ den Prinzen Miljan Gareis (12) vermissen, der sonst voll in das Geschehen eingebunden war, samt Grüßen aus den Lautsprechern an sein närrisches (Kinder-)Volk.

Das stimmte mit den erwachsenen Leibwächtern beim Einzug von Prinzessin Tamina Bartl mit Adjudant Jonas Scholz, Hofdame Lia Friedrich und Hofmarschall Max Machetanz – er hatte im Vorjahr die Krone des Prinzen getragen - munter in die "Bludworschd-und-Sauergraud"-Hymne ein. Bei der Regierungserklärung des Kinderprinzenpaares mochten die Gefühle im Publikum gemischt gewesenen sein, sollten doch die Eltern mit den Kindern das Taschengeld tauschen. Die einhellige Zustimmung der kleinen Narren zu abgeschafften Hausaufgaben oder bei der Ankündigung stets ausreichender Süßigkeiten war sicher.

Neustadts junge Regentin Tamina Bartl (l.) mischte sich nach der Krönung unter das muntere Narrenvolk. © Harald Munzinger



Miesmachern Kampf angesagt

Den Miesmachern wurde der Kampf angesagt und für die nächsten Wochen das Versprechen für reichlich Spaß abgegeben, der Freude in die Herzen bringen sollte. Eingelöst wurde dieses auch gleich bei heiteren Treiben auf der Tanzfläche, die von der quirligen kleinen Narrenschar zu Erholungspausen gerne für Darbietungen der "Wieberle", der Kindergarde oder dem Schautanz der Jugendgarde sowie des Tanzmariechens geräumt wurde. Mit Spielen sowie einer spannenden Verlosung verging für viele kleine Piraten und Supermänner, Feen und Hexchen die Zeit viel zu schnell, mit der die "Fastnachtsgesellschaft Geißbock" in die Session startete.

Die bietet bereits am nächsten Wochenende einen ganz besonderen Höhepunkt, wenn die im Fastnachtsverband Franken hochgeschätzte Kinder- und Jugendarbeit der "Geißböcke" damit gewürdigt wird, dass sie die "Narrennachwuchssitzung" am Sonntag, 20. Januar, ab 13.30 Uhr in der "Markgrafenhalle" ausrichten können. Am 2. Februar sind dann Menschen mit Handicaps und tags darauf die Senioren zu Sitzungen mit Gardetänzen und Büttenreden in die "NeuStadtHalle" eingeladen.

Harald J. Munzinger