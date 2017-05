Irish Dance Tänzerinnen aus Neustadt erfolgreich

Für die Mädchen der Celtic Cross School ging es zum Wettkampf nach Landau/Isar - vor 58 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Nach einer dreimonatigen Wettkampfpause war es für die Tänzerinnen der Celtic Cross School of Irish Dancing aus Neustadt/Aisch und Bad Windsheim wieder soweit: 29 Mädels machten sich auf nach Landau an der Isar, wo in der örtlichen Sporthalle die World Irish Dance Association das 5. Niederbayern Feis ausrichtete.

Die Tänzerinnen der Celtic Cross School of Irish Dancing aus Neustadt/Aisch und Bad Windsheim kehrten mit viel Erfolg aus Landau an der Isar zurück. Foto: oh



Die jüngste Tänzerin aus der Schule von Tatjana Kramhöller, Leonie Grützenmacher, erreichte in ihren ersten beiden Tänzen den vierten und fünften Platz. Weiter ging es dann mit den unter Zehnjährigen. Hier tanzte sich Sina Lechner aus Diespeck nach vorne mit viermal ersten Plätzen, ebenso Elisabeth Müller aus Bad Windsheim ebenso. Neele Schmidt aus Neustadt/Aisch erreichte im Reel den ersten Platz.

Dann ging es am Nachmittag weiter mit den Teams und den Solotänzen. In den Teams ertanzten sich Nemesis Reiß und Elisabeth Müller in der AK U12 einen zweiten Platz. In der AK U17 holten sich die Geschwister Helena und Valentina Ullrich jeweils "Gold", Alexandra Kramhöller und Theresa Oelsner Silber sowie die Schwestern Carina und Coralee Köberer Bronze.

Weiter erfolgreich ging es dann im Intermediate zu, hier siegte Theresa Oelsner im Reel, Jennifer Kaiser im Light Jig, ebenso Helena Ullrich im Reel. Maren Schönleben erreichte im Trad-Set einen dritten Platz und Nathalie Weltz holte sich im Hornpipe Platz 1 und ist somit im Open. Jenni Gebel und Janina Schlund belegten durchgängig im Open in ihren Altersklassen den ersten Platz.

In zwei Wochen wird noch einmal in Venlo, Niederlande gezeigt, was die Füße können und dann ist Sommerpause, bevor es am 21.Oktober in Neustadt/Aisch weiter geht mit dem Franken Open Feis und den Deutschen Meisterschaften Ende des Jahres.

