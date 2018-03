"Ja, ich will": Lizzy Aumeier gastiert in Neustadthalle

Kabarettistin entführt auf bizarre Reise von Verliebtheit zum Witwentum - vor 29 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Kabarettistin Lizzy Aumeier gastiert mit ihrem neuen Programm "Ja, ich will" am Freitag, 23.März in der "NeuStadtHalle am Schloss".

Aumeier © Privat



Aumeier Foto: Privat



Es lohnt sich nicht mehr, Geld zu sparen. Und angesichts der aktuellen Scheidungszahlen, lohnt es sich auch nicht mehr zu heiraten, oder Kinder in die Welt zu setzen. Lizzy Aumeier´s bizarre Gedankenwelt entführt die Zuschauer auf eine witzige und turbulente Reise, von der ersten Verliebtheit bis hin zum Witwentum. Musikalisch abgerundet von Svetlana Klimova an der Violine und am Klavier, sowie Lizzy Aumeier am Kontrabass. "Dem grandiosen Gag-Dauerfeuer des schrillen, bunten, verrückten Comedy-Talents kann niemand standhalten" wird das Gastspiel angekündigt, für das sich um 20 Uhr der Vorhang der "NeuStadtHalle" hebt.

Denn, "wo immer das voluminöse Bühnenwunder aus Bayern erscheint, setzt es die Zuschauer reihenweise mit Lachkrämpfen außer Gefecht". Elisabeth "Lizzy" Aumeier gilt als Musik-Kabarettistin der besonderen Art. Wer denke, Quatsch machen könne doch jeder, der hat weit gefehlt, denn Lizzy kann noch viel mehr. Nicht nur hat sie am Meistersinger Konservatorium in Nürnberg studiert, sie examinierte auch als erste Frau im Fach Kontrabass. Ihre musikalische wie komödiantische Begabung hat ihr schon mehrere Auszeichnungen eingebracht, unter anderem den Deutschen Kabarettpreis. Der Kartenvorverkauf erfolgt in der Buchhandlung Dorn in Neustadt und Bad Windsheim sowie in der Neustädter Verlagsdruckerei Schmidt, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region sowie über www.adticket.de oder www.printyourticket.de.