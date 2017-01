Jahresbericht in Neustadt: Keine einfachen Lösungen

NEUSTADT/AISCH - "Gefühle sind die neue Währung der Politik" in die das Vertrauen ebenso Schaden genommen habe, wie in die Marktwirtschaft. Dies stellte Direktor Gunther Frautz bei seiner welt- wie finanzpolitischen Analyse zum Beginn eines Jahres mit vielfältigen Symptomen einer Zeitenwende fest, die wegen der "mit ihnen transportierten Gefahren die Menschen verunsichern".

Sparkassendirektor Gunther Frautz: Welt- und finanzpolitische Analyse in schwieriger Phase einer "Zeitenwende". © Harald Munzinger



Der Blick des Gastgebers auf das aktuelle Geschehen auf politischer Bühne wie an den Finanzmärkten und die "Glaskugel" prognostizierter Entwicklungen hat bei der Dreikönigs-Vernissage der "Galerie in der Sparkasse" Tradition. Geprägt war dieser diesmal von Sorgen und Skepsis, abgeschlossen mit der Aufmunterung von Willy Brandt: "Besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit ihre eigene Antwort will". Diese Antworten hüllen sich allerdings noch in Nebel, der sich nicht mit einfachen Lösungen lichten lässt. Wie es manche gerne glauben machten, so der Vorstandsvorsitzende der Sparkassen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

Der unsägliche Krieg in Syrien, die Terroranschläge, der Brexit und die Präsidentschaftswahl in den USA führten zur "wichtigen Erkenntnis, dass es kein Abonnement auf sichere und stabile Zeiten gibt", so Gunther Frautz vor großer Gästekulisse. Die von Unzufriedenheit, Skepsis und Angst geprägten Stimmungen in Deutschland, Europa und in der westlichen Welt reichten bis in die Mitte der Gesellschaft. Gründe dafür seien die negierten gesellschaftlichen Folgen der Globalisierung und des Strukturwandels, die wieder aufbrechende Eurokrise, die Flüchtlingsströme sowie der aufkommende Populismus.

Gefährliches Spiel der Populisten

Besonders nachdenklich machte Frautz "die Methode, mit der Protagonisten des Populismus die Meinungen und Abstimmungen der Wähler in ihre gewünschte Richtung beeinflussen". Die neue "postfaktische Epoche" zeichne sich durch eine bisher unbekannte Verachtung der Wahrheit aus. Die Populisten brächten die Menschen mit Unwahrheiten in Rage, blieben Begründungen für ihre Behauptungen ebenso schuldig wie ein fundiertes Programm für verheißene bessere Zeiten, spielten mit Ängsten, Eitelkeiten, Begehrlichkeiten und mit der Lüge.

Der Populismus vereine die Massen im Widerstand gegen das Etablierte, verspreche eine bessere Gegenwart und Pseudosicherheit in Zeiten der Verunsicherung. Populisten suchten "Sündenböcke für Probleme, die sie auch nicht lösen können, zumal ihre Forderungen nicht in politische Entscheidungen münden müssen". Für Gunther Frautz wird in diesem Jahr mit Blick auf die Wahlen in Deutschland, Frankreich, in den Niederlanden und vielleicht auch in Italien maßgeblich entscheidend sein, "wie viel Einfluss Populisten auf politische Entscheidungen in Europa gewinnen können".

Auch der Blick auf die Finanzmärkte war sehr kritisch, zumal "auch der Rückhalt für die EZB als Institution in der Öffentlichkeit teils dramatisch gesunken" sei. Die Menschen fragten sich, so Frautz, "ob die Politik des immer billigeren Geldes, mit der sie das Wachstum aufzupäppeln versucht, mehr Schaden anrichtet, als Nutzen stiftet." Die erkaufte Zeit nach der Finanzkrise 2008 sei von den europäischen Regierungen nicht für eine nachhaltige Finanzpolitik genutzt worden.

Wachstum in homöopathischen Dosen

Acht Jahre seien inzwischen verstrichen und trotz aller Maßnahmen habe sich Wachstum nur in "homöopathischen Dose!" eingestellt. Die Ökonomen sprächen von einer "säkularen Stagnation". Damit werde eine lange Phase schwachen Wachstums und ein Umfeld niedriger Realzinsen und Inflation beschrieben, führte der Sparkassenvorstand aus, der die Debatte über die Abschaffung des Bargeldes als wenig hilfreich kommentierte. Diese schüre "das ungute Gefühl, dass noch die letzten Grenzen beseitigt werden sollen, um die extreme Geldpolitik auf die Spitze zu treiben". Sie werde für ein Gefühl der zunehmenden Ungleichheit mitverantwortlich gemacht, das wiederum die Populisten nur zu gerne aufgriffen.

Mit der Niedrigzinsphase und all ihren Auswirkungen müsse man sich nach der Einschätzung des Finanzfachmannes in Europa und speziell in Deutschland noch eine ganze Weile auseinandersetzen und sollte sie als "neue Normalität" begreifen. Deutschland habe als eines der wenigen Länder in Europa die Möglichkeit, durch die Etatüberschüsse die Investitionen anzukurbeln und damit eine wachstumsfördernde Politik zu betreiben. Insbesondere die Verbesserung der teilweise maroden Infrastruktur könne dazu maßgeblich beitragen.

Ein Muster zur Lösung der aktuellen Probleme gebe es nicht "und schon gar keine einfachen Lösungen, wie manche gern glauben machen", so Direktor Frautz, dessen Betrachtungen für reichlich Gesprächsstoff unter den Gästen der Vernissage bieten sollte.

