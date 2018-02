Kilometerlang schlängelte sich der größte Faschingsumzug im westlichen Mittelfranken durch das dichte Zuschauerspalier auf den Straßen in Emskirchen. Fünf Kapellen und Spielmannszüge bliesen den 35 Fußgruppen den Marsch, mit denen sich originelle Motivwagen auf die lange Strecke machten; mit Helau begleitet von Tausenden Besuchern aus der ganzen Region.

An die Schlipse fertig los. Die "Geißbock-Weiber" machten beim Zug durch Neustadt reichlich Beute.

Mit ihrer Ultimativen Faschingsparty – in der Region als "UFaP" zum Begriff geworden und erneut schnell ausverkauft – markierte die Fastnachtsgesellschaft Geißbock einen weiteren Höhepunkt der kurzen Session. Die Gäste füllten in fantasievoller Kostümierung die "NeuStadtHalle", in der es "mit Vollgas durch die Nacht" ging.