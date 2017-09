"Japankomitee" soll Partnerschaft Neustadt-Hino stärken

NEUSTADT/AISCH - Als offizielle Beauftragte der Kreisstadt engagiert sich Jacqueline Goppelt für die Städtefreundschaft zwischen Neustadt/Aisch und Hino. Um diese zu stärken und das "gegenseitige Verstehen" zu fördern, plant sie die Bildung eines "Japankomitees".

Jaqueline Goppelt (r.) würde gerne mit einem "Japan-Komitee" die "schlafende Dornröschenfreundschaft zwischen den Städten und das Verständnis zwischen unseren Ländern aufwecken, stärken und vertiefen". © Harald Munzinger



Goppelt hat nach knapp 20 Jahren den Kontakt zum Rathaus Hino wieder hergestellt und will Ideen entwickeln, "wie man die Beziehungen zwischen den beiden Städten trotz der großen Entfernung intensivieren kann". Japan sei ein Land mit vielen Facetten, Traditionen und reich an Kultur, die in vielem anders ist als unsere. Es gebe leider auch viele Menschen, die festgefahrene Meinungen und Vorurteile hätten, so Goppelt: "Um einen lebendigen Austausch zwischen den Städten zu haben, braucht es Verständnis und ein gegenseitiges Verstehen".

Daher würde sie gerne ein Japankomitee bilden, "das sich für einen Austausch zwischen den Ländern engagiert und ein gegenseitiges Verstehen fördert; das gemeinsam die japanische Kultur den Menschen in unserer Umgebung näherbringt und sie mitreißt, fasziniert und zum Staunen bringt!" Dazu lädt sie alle ein, die sich für Japan interessierten, sich vielleicht auch schon vielfältiges Wissen angeeignet hätten und einbringen könnten. Jaqueline Goppelt: "Die Arbeit im Komitee ist freiwillig; es ist kein ‚Verein‘, also gibt es auch keine Mitgliedsbeiträge".

Hoffnung auf Rückmeldung

Allerdings würde sie zu den (hoffentlich regelmäßigen) Treffen immer eine "Sparsau" mitbringen, in die dann jeder nach eigenem Ermessen die gemeinsamen Vorhaben mit kleinen Spenden unterstützen könne. "Je nachdem was wir uns vorstellen, was wir planen und umsetzen können wir mit diesem Geld ‚rechnen‘ und aufkommende Ausgaben decken".

"Zusammen mit vielen fleißigen, motivierten und kreativen Händen und Köpfen können wir die schlafende Dornröschenfreundschaft zwischen den Städten und das Verständnis zwischen unseren Ländern aufwecken, stärken und vertiefen", ist Goppelt überzeugt.

Nun hofft sie auf viel Rückmeldung, was man von ihrer Idee hält, ob man sich vorstellen kann, sich aktiv im Komitee einzubringen oder mit Spenden zu unterstützen. Vielleicht liege in manch einem Haushalt das ein oder andere "Japanding", das nicht mehr gebraucht werde und der Gruppe sowie der Arbeit an der Völkerverständigung zur Verfügung gestellt werden könnte.

Kontakt mit der Partnerschaftsbeauftragten der Kreisstadt, die zunächst ein Treffen im Monat plant, kann telefonisch (0174/2465695) oder per E-Mail "jc.goppelt@gmx.de" aufgenommen werden.