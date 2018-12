"Jedermoo" begeistert Publikum in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Nach großen Erfolgen 2007, 2008 und 2011 hat die Hans-Sachs-Spielgruppe Langenzenn im Theatersommer 2018 den „Jedermann“ frei nach Hugo von Hofmannsthal in der fränkischen Fassung von Dr. Rudolf Kelchner wieder „aufleben“ lassen. Nun brachte sie das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ auf die Bühne der „NeuStadtHalle“.

Mit großem Ensemble brachte die Langenzenner „Hans Sachs Spielgruppe“ den fränkischen „Jedermoo“ auf die Bühne der „NeuStadtHalle“. © Harald Munzinger



In der hielt der „Jedermann“ allerdings nicht, was man sich von dem zeitlosen Publikumsmagneten versprach. Waren vor zwei Jahren zwei „Watzmann“-Vorstellungen der Langenzenner „Hans Sachser“ ausverkauft, musste Hallenmanager Bastian Haas diesmal eine der beiden geplanten Vorstellungen canceln und sich die Stadt als Veranstalter mit rund 150 Besuchern begnügen. Die sollten allerdings zweifellos die richtige Entscheidung in der Veranstaltungsvielfalt der Vorweihnachtszeit getroffen haben.

Denn zum Einen macht Hugo von Hofmannsthal aufgezeigter tiefer Sturz vom schillernden Mammon-Sockel in die „mittellose Gruft“ auf dem Weg zum Höchsten Gericht über ein ausschweifendes Leben gerade in der heutigen materiell ausgerichteten Welt nachdenklich. Zum Anderen wurde der Bühnenklassiker in der Regie von Gabriele Küffner in seiner fränkischen Fassung zu einem neuen Erleben des bekannten Stoffes, aus dem hintergründig heitere Unterhaltung geschaffen ist. So wie ihn auch schon Hans Sachs 1549 in seiner Komödie vom sterbenden reichen Mann aufbereitet hatte.

Vom Penthouse-Traum in die Gruft

Das Original von Hugo von Hofmannsthal war am 1. Dezember 1911 im Berliner Zirkus Schumann unter der Regie von Max Reinhardt uraufgeführt worden und wird seit 1920 bei den von Reinhardt und Hofmannsthal begründeten „Salzburger Festspielen“ aufgeführt. Für die Hans Sachs Spielgruppe schlüpft Werner Dröge in die Rolle des „Jedermoo“, der gerade ein Penthouse als Liebesnest kaufen will und auch schon das Bestechungsgeld für den Zuschlag bereit hat, als ihn ein Nachbar als „armer Schlugger“ (Felix Reimann) um Geld bittet und er diesen mit Almosen abspeist. Auch sein in tiefen Schulden steckender Betriebsleiter (Willy Reimann) wird Opfer der Hartherzigkeit des „Jedermoo“ mit dem Götzen Mammon.

So nimmt es nicht Wunder, dass die Nachricht von „Jedermanns“ überraschend frühen Tod alles es andere Trauer auslöst, womit die Aufführung in Neustadt beginnt und als Rückblende inszeniert ist. Im Mittelpunkt der Lebemann, der sich mit Reichen und Schönen umgibt, als mitten in einem Festrubel – einem Jahrmarkt der Eitelkeiten - der durchdringende Ruf „Jedermoooo“ ihn aus seiner Scheinwelt reißt. Der nahe Tod hält ihm einen Zerrspiegel seines Lebens vor, während sich auf seine Frage, wer ihn beim letzten Gang begleiten möge, die mutmaßlich besten Freunde sowie die an üppiger Tafel auch so „treuen“ Verwandten und auch der aus dem Safe steigende „Zasder“ (Willi Monze ) rasch verflüchtigen.

Aufbegehren gegen den Tod

Wie den protzigen, setzt Werner Dröge auch den immer mehr von Zweifeln und Ängsten heimgesuchten „Jedermoo“ ausdrucksstark in Szene, lässt in das Aufbegehren gegen den Tod und verzweifelte Flehen um wenigstens eine Stunde Aufschub überzeugend ausspielen, bis ihn nur noch die Reue und das Bekenntnis zum Glauben vor der Hölle rettet, in die ihn schon der Satan in „teuflisch guter“ Maske (Rudolf Kelchner) holen will. Da lebt plötzlich die vom „Jedermoo“ stetig gedemütigte Barmherzigkeit (Marion Ströbel) wieder auf, wird „Jedermoos Mudder“ (Jutta Roscher) von den Beklemmungen der Sorgen um den Sohn befreit, der schließlich als reuiger Bekehrter ins Grab hinab und dann zu Gott aufsteigt.

Die enttäuschende Besucherzahl ist beim kräftigen Applaus vergessen, mit dem das Publikum seine Begeisterung über eine turbulente Vorstellung mit professionellen Zügen und ausgezeichneter musikalischer Begleitung der Popband „High Enough“ zum Ausdruck bringt. Und die durchaus einen besseren Besuch verdient hätte.

Harald J. Munzinger