Jubiläum: Innenminister Herrmann gratuliert Neustädter Druckerei

NEUSTADT/AISCH - Staatsbesuch zu einem außergewöhnlichen Jubiläum: Bayerns Innenminister Dr. Joachim Herrmann gratulierte der "Onlineprinters GmbH" zum 600.000 Kunden. Der Landtagsabgeordnete Hans Herold meldete sich gleich mit dem Druckauftrag neuer Visitenkarten als 600.001-er Kunde an.

Online-Pionier Walter Meyer und Geschäftsführer Dr. Michael Fries (im Hintergrund v. l.) freuten sich über die Glückwünsche zum 600.000. Kunden von Landrat Helmut Weiß, Innenminister Joachim Herrmann, MdL Hans Herold und Bürgermeister Klaus Meier (v. r.). Foto: Harald Munzinger



Mit den beiden Landespolitikern zollten Landrat Helmut Weiß und Neustadts Bürgermeister Klaus Meier dem Unternehmen höchsten Respekt, das sich aus einem 1984 gegründeten Zwei-Mann-Druckbetrieb zum "internationalsten der führenden Onlinedrucker Europas" und größte Druckerei Europas entwickelt hat, die im 3b-Bogenformat von 72 mal 102 Zentimeter druckt.

Dass täglich bis zu 4000 Aufträge abgewickelt werden und jährlich 2,1 Milliarden Drucksachen den Firmenstandort im Neustädter Gewerbegebiet verlassen, um in 30 Länder geliefert zu werden, ergänzte Geschäftsführer Dr. Michael Fries die Eckdaten einer von Innenminister Herrmann bewunderten "unheimlich dynamischen und erfolgreichen Entwicklung".

Die hat 2004 begonnen, als Walter Meyer die von Vater Erwin 20 Jahre zuvor gegründete Druckerei mit dem Unternehmen "diedruckerei.de" in den "E-Commerce" führte. 2008 erfolgte der Schritt zur Internationalisierung mit der "Umfirmierung und Gründung der Onlineprinters GmbH", die 2013 mit Druckerei und Verlag E. Meyer GmbH unter dem Dach der "Onlineprinters Holding GmbH" zusammengeführt wurde. Diese zählt heute zu den größten Onlinedruckereien Europas.

Abermillionen Fußballfans bekannt

In Deutschland tritt das Unternehmen als "diedruckerei.de“ auf, in Europa ist es als "Onlineprinters" bekannt; in der Branche einer rasant wachsenden Kundenzahl - 2016 alleine 100.000 Neukunden - weltweit Abermillionen von der Bandenwerbung in den Fußballstadien. Geschäftsführer Dr. Fries informierte die "Jubiläumsgäste" über das Produktsortiment, das von Visitenkarten, Briefpapier und Flyer über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen reicht. Das Erfolgsrezept der Produktion individueller Drucksachen basiere auf drei Säulen: dem Online-Vertrieb, einer vollintegrierten Produktion von der Bestellung bis zum Versand sowie dem Sammeldruck.

Stolz auf „Leuchtturmunternehmen“

Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier zeigte sich stolz auf das "Leuchtturmunternehmen" der Kreisstadt mit dem Firmenmotto: "Von Neustadt nach Europa". Mit seinen 650 Mitarbeitern sei es der größte Arbeitgeber in der Stadt und trage mit zur niedersten Arbeitslosenquote in Bayern bei, für die sich auch Landrat Helmut Weiß dankbar zeigte. Er verwies auf die zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen des für Stadt und Kreis bedeutsamen Unternehmens mit einer Produktionsfläche von über 40.000 Quadratmetern.

Für Innenminister Joachim Herrmann zählen die "Onlineprinters" zu den Betrieben, die mit Mut und mittelständischen Unternehmergeist die Herausforderung der technischen Revolution angenommen und mit dazu beigetragen haben, "dass Bayern wirtschaftlich so gut dasteht, die Nummer eins in Deutschland" sei. Er sei stolz auf ein so aktives und erfolgreiches Unternehmertum gerade im ländlichen Raum, erklärte der Minister, dankte für die Standorttreue sowie zahlreichen Arbeitsplätze und gratulierte Firmenleitung wie Mitarbeiterschaft zur "kontinuierlich positiven Entwicklung".

Zweistelliges Umsatzwachstum anvisiert

Die ist auch weiterhin angestrebt, machten die beiden Geschäftsführer Dr. Michael Fries und Dirk A. Müller beim Blick hinter die Kulissen des E-Commers-Unternehmens deutlich: "Für das laufende Jahr steht nach dem Einstieg der beiden neuen Investoren 'Bregal Unternehmenskapital‘ und 'Project A Ventures‘ nicht nur ein zweistelliges Umsatzwachstum, sondern ebenso die Erhöhung der Profitabilität auf unserer Agenda".

Ferner werde die Aufnahme neuer Produkte ins Angebot angestrebt, solle auch die Internationalisierung weiter vorangetrieben werden, noch im Januar der tschechische Webshop (insgesamt 16) online gehen. Dr. Fries: "Dabei wird es 2017 nicht bleiben. Schon jetzt gibt es unsere Onlineshops in zehn Sprachen. Mittlerweile machen wie mehr als die Hälfte unseres Umsatzes im Ausland; ein Trend, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird".

"Wir werden weiter wachsen", kündigte Dr. Fries an, was bedeute, dass man einen steten Zufluss von qualifizierten Mitarbeitern benötige. "Seit 2016 bilden wir deshalb verstärkt aus. Das hat den Vorteil, dass der Nachwuchs aus den eigenen Reihen von vornherein mit unseren Arbeitsabläufen vertraut ist, die sich stark von denen einer konventionellen Druckerei unterscheiden", informierte der Geschäftsführer.

Dies sollte den prominenten Gratulanten zum 600.000sten Kunden beim Gang durch die Produktionshallen mit imposanten Acht-Farb-Offset-Druckmaschinen, hochmodernen Schneidearbeitsplätzen sowie den Weiterverarbeitungsanlagen eindrucksvoll vermittelt werden.

Harald J. Munzinger