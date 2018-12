Junge Schauspieltalente

FAG-Unterstufen-Theatergruppe auf "Suche nach Weihnachten" - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - "Die Suche nach Weihnachten" verfolgten Kinder und Senioren gleichermaßen mit großem Interesse. Mitgenommen auf diese haben sie Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Alexander-Gymnasiums bei Vorstellungen im St. Johannes-Kindergarten und im AWO-Heim.



Mit ihrem spielfreudigen Ensemble aus dem Wahlfach Theater des Friedrich-Alexander-Gymnasiums nahm Barbara Hülbig junges und älteres Publikum mit auf "Die Suche nach Weihnachten" © Harald Munzinger



Im "Wahlfach Theater" erarbeitete Oberstudienrätin Barbara Hülbig das Stück mit Fünft- und SechstklässlerInnen, die überwiegend schon aus der Grundschule oder auch von außerschulischen Projekten Theatererfahrung mitgebracht hatten. Da es für diese kein Problem gewesen sei, vor Anderen zu sprechen, Gefühle auszudrücken, oder auch zu improvisieren, habe sie sich kurzfristig entschlossen, den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, "Andere und sich selbst mit ihren Talenten zu erfreuen", ließ Barbara Hülbich wissen.

Der Impuls, ein kurzes Stück im Altenheim zu spielen, sei von einer Mutter ausgegangen. Mitte November habe man bei einem "Weihnachts-Brainstorming" Ideen gesammelt und schon am Ende des Monats das Stück fertiggestellt, in das auch einige Schülerinnen eigene Textvorschläge eingebracht hätten, schildert Hülbig das schmale Zeitfenster von der Idee bis zu ihrer Realisierung mit nur zwei Doppelstunden für die Proben der szenischen Darstellungen und Lieder. Gewagt und gewonnen Da es ihr nicht um Perfektion gehe, sondern die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüler zu fördern "ging ich das Wagnis ein", so die Pädagogin mit der Erkenntnis, dass nunmal nur gewinnen kann, wer etwas wagt! Denn gewonnen hat ihr Ensemble mit erfrischender Spielfreude die Herzen der kleinen Zuschauer, wie auch der Senioren. Die nahm eine Detektivin mit auf die "Suche nach Weihnachten", wobei man zunächst auf die dicke, alte Bibel stieß. Da sich deren Erklärung recht umständlich anhörte, wurde sie kurzerhand modernisiert und führte auch optisch aufgepeppt in der Sprache der Jugend schnell zu Christi Geburt.

Herzlicher Applaus galt sowohl im Kindergarten wie im Seniorenheim einem mit viel Spaß und Talent agierenden Ensemble bei seiner ganz eigenen Weihnachtsgeschichte, die zugleich erheiterte, wie anrührte. Und mit der es gelungen ist, inhaltlich Weihnachten auf den Grund zu gehen, "weg von dem, was Kommerz und Tradition daraus gemacht haben!" Dies sei ihr wichtig gewesen, betont Barbara Hülbig, die mit der Gitarre die Lieder begleitete.

Mit ihrer agilen Theatergruppe geht sie im zweiten Halbjahr in Zusammenarbeit mit der Musikschule im Landkreis Shakespeares "Sommernachtstraum" an, der in der "NeustadtNacht" aufgeführt werden wird. Talente bewiesen beim großen FAG-Weihnachtskonzert auch der Unterstufen- und der Mittelstufenchor, die "Lemon Drops", die "mmc" MittwochMittagCombo, die Schulband, ein Vokalensemble, die "Jazzcombo Blue Monday", das Bläserkammerensemble und das Schulorchester, ergänzt durch den Lehrerchor. Das begeisterte Publikum honorierte die Darbietungen in der Evangelischen Stadtkirche mit viel Applaus.

