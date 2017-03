Kampagne "Stimme für Vernunft" jetzt auch in Neustadt

Statements für Freiheit, Demokratie, Toleranz und soziale Gemeinschaft - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die bundesweite Kampagne "Stimme für Vernunft" hat die SPD auf die Landkreisebene heruntergebrochen und lädt überparteilich dazu ein, Statements für Freiheit, Demokratie, Toleranz und die soziale Gemeinschaft abzugeben.

MdB Carsten Träger (2. v. r.) brachte die Kampagne "Stimme für Vernunft" nach Mittelfranken und eröffnete sie auf Kreisebene im Neustädter Schlosshof mit den Dekanen Ewelt und Schürrer (im Hintergrund MdL Harry Scheuenstuhl und Bezirksrat Ronald Reichenberg. © Harald Munzinger



Der Bundestagsabgeordnete und Bezirksvorsitzende Carsten Träger hat sich dafür stark gemacht, dass man auch in Mittelfranken die Stimme gegen Hass und Hetze erhebt. Es dürfe einer "kleinen aber laustarken Minderheit" nicht gelingen, das Land zu verunsichern und den Eindruck zu erwecken, dass die Republik am Abgrund stehe und die Flüchtlinge dafür verantwortlich seien.

Es gelte, die über Jahrzehnte bewahrte Demokratie und das gefestigte Gemeinwesen zu schützen, führte Träger bei der Auftaktveranstaltung "Stimme für Vernunft" im Neustädter Schlosshof aus. Er zeigte sich überzeugt, dass dies 90 Prozent der Menschen wollten und wünschte sich, dass dies auch möglichst viele zum Ausdruck brächten. Einen guten Anfang sah er in Fürth mit namhaften Unterstützern vom Stadttheater-Intendant Werner Müller bis hin zum kompletten Sinfonieorchester gemacht und freute sich, nun die Kampagne im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim in die Fläche zu bringen.

Dekane gaben Statements ab

Hier sprachen sich die Dekane Matthias Ewelt und Markus Schürer "vor laufender Kamera" für vernünftige Argumente statt Geschrei und Hetze sowie den direkten Dialog statt Vorurteilen aus. Die menschlichen Beziehungen seien schon komisch geworden, meinte der katholische Priester mit dem Hinweis darauf, dass Jeder über Jeden etwas reden oder schreiben könne, man aber immer weniger miteinander rede.

Dass Rassismus und Faschismus sowie Größenwahn schon zu zwei schrecklichen Kriegen geführt hätten, mahnte der Ehrenkreisvorsitzende Gerhard Gröner vor diesen neuerlichen Tendenzen, die es nötig machten, für Vernunft und die soziale Demokratie einzustehen. Für wieder mehr Respekt in einer offenen und toleranten Gesellschaft warben der SPD-Ortsvorsitzende Elmar Etzel und Ehrenvorsitzende Heike Gareis mit dem Plädoyer gegen Strömungen der Ausgrenzung. Doris Hübner vom Freiwilligenzentrum lud zum gesellschaftlichen Engagement ein.

Dekan Markus Schürrer gab sein Statement vor laufender Kamera für den fairen Dialog anstelle von Vorurteilen ab. © Harald Munzinger



So könne jeder nach eigenem Belieben seine "Stimme für Vernunft" erheben, womit den schrillen Tönen die Show gestohlen und gezeigt werden soll, wie viele Menschen Vertrauen in die Gesellschaft haben, machte MdB Carsten Träger deutlich. Zum Ausdruck könne dies mit den kurzen Videofilmen ebenso gebracht werden, wie mit Selfie-Botschaften auf der Internetseite www.mittelfranken-fuer-vernunft.de“, wozu auch die demokratischen politischen Mitbewerber eingeladen sind.

Sicher sei es nicht ganz einfach, die Kampagne einer anderen Partei zu unterstützen, was auch er sich wohl zweimal überlege, in diesem Fall aber tun würde, meinte Carsten Träger, den MdL Harry Scheuenstuhl als treibende Kraft und das Aushängeschild der "Stimme für Vernunft" würdigte.

Für demokratische Werte einstehen

Diese für demokratische Werte zu erheben und sich damit gegen rechtspopulistische und rechtsextreme Hetze, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Gewalt zu stellen, wird es am kommenden Wochenende auch Gelegenheit mit der Unterzeichnung einer entsprechenden Petition an Aktionsständen der SPD-Ortsverbände geben. Unter vielen Prominenten, die bisher die Aktion unterstützen sind die Schauspielerin Iris Berben, der Moderator Klaas Heufer-Umlauf, der Schauspieler Clemens Schick oder der Sänger Udo Lindenberg. "Lasst uns, die Demokraten in unserem Land, gegen die Lautsprecher und Vereinfacher angehen", erhob der Landtagsabgeordnete Stefan Schuster seine "Stimme für Vernunft".

Da das Land mehr Zusammenhalt, Solidarität und soziale Gerechtigkeit brauche, sollen mit der Kampagne auch in Mittelfranken "Brücken gebaut, Sorgen ernst genommen und auf Augenhöhe sowie mit Respekt für die besten Lösungen gearbeitet und für mehr sozialen Zusammenhalt, für ein Mehr an Miteinander, für ein Füreinander eingestanden" werden. Deutschland, so die Mahnung "darf nicht weiter gespalten werden". So wird denn auch die Stimme gegen politische Kräfte erhoben, "die Öl ins Feuer gießen", da sie dem Land schadeten.

Harald J. Munzinger