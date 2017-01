KATZE e. V. startet Verkaufsaktion im BRK-Haus

NEUSTADT/ AISCH - Neben seinen beiden großen Basaren führt der KATZE-Verein zur Jugendpflege und Jugendfürsorge seit vielen Jahren auch eine kleine Verkaufsaktion für Festtags- und Faschingskleidung durch. Zu dieser lädt sie vom 11. bis 13. Januar 2017 ein.

Neben Kleidung, Schuhen und Accessoires für Kommunion, Konfirmation und weitere festliche Anlässe finden sich im KATZE-Januar-Basar auch wieder Faschingskostüme und Zubehör. © Harald Munzinger



An diesen Tagen verwandelt sich der Schulungsraum im BRK-Haus nahe der Klinik Neustadt wieder in eine Konfektionsabteilung mit vielfältiger Festtagskleidung. In ihr findet sich der Chic aus Zweiter Hand mit Kleidern und Anzügen sowie Schuhen und diversen Accessoires zur Konfirmation und Kommunion ebenso wie Kleidung für Festtage oder den Tanzkurs. Ferner wird wiederum Faschingskleidung in allen Konfektionsgrößen samt Zubehör im Sortiment sein.

Die erste Katze e.V.-Aktion 2017 startet mit "neuen, noch kundenfreundlicheren Öffnungszeiten" am Dienstag, 10. Januar von 17.30 bis 20 Uhr mit der Annahme. Der Verkauf der in Kommission genommenen Ware findet vom Mittwoch bis Freitag immer von 15 bis 19 Uhr im Rot-Kreuz-Haus in der Robert-Kochstraße 2 in Neustadt statt. "Zu diesen Zeiten kann auch weiterhin Ware zum Verkauf abgegeben werden“, teilt der Verein mit, der mit dem Erlös wiederum ein Jugendprojekt fördert.

Dieses soziales Engagement, in das sich zahlreiche ehrenamtliche Kräfte einbringen, hat seitens der Stadt schon höchste Anerkennung erfahren. Die Auszahlung und Rückgabe nicht verkaufter Artikel erfolgt am Samstag, 14. Januar, im Rot-Kreuz-Haus von 10 bis 12 Uhr.

