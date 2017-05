"Keine Genehmigung": Große Erleichterung bei Feuerwehren

Die Straßenbenutzung bei Übungen muss nicht schriftlich beantragt werden - vor 40 Minuten

NEUSTADT/AISCH - "Feuerwehrübungen sind keine Veranstaltungen mit übermäßiger Straßenbenutzung und brauchen in aller Regel keine eigene Genehmigung der Straßenverkehrsbehörde." Diesen Beschluss des Innenausschusses begrüßt der Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl, Mitglied dieses Gremiums.

Für die Rundfahrten mit Kindern im Rahmen von Festen und Ferienprogrammen erfahren die Feuerwehren eine wesentliche Erleichterung. © Harald Munzinger



Der SPD-Politiker aus Wilhermsdorf stellt dazu fest: "Das ist eine große Erleichterung für alle Feuerwehren Bayerns, abgesehen von der dadurch entfallenen Bürokratie. Hiervon profitierten gerade auch unsere Feuerwehren in Mittelfranken, die mit zahlreichen Übungen der Ortsfeuerwehren und Gemeinschaftsübungen ihre Leistungsfähig aufrechterhalten."

Anlass des Landtagsbeschlusses war eine Petition, die sich gegen eine Anordnung des Landratsamts München gewandt hatte. Dieses hatte Feuerwehrübungen als erlaubnispflichtige Veranstaltungen mit übermäßiger Straßenbenutzung im Sinne der StVO angesehen, die genehmigungspflichtig seien. Da für einen entsprechenden Bescheid mit einer üblichen Bearbeitungszeit von zwei Monaten zu rechnen sei, empfahl das Landratsamt eine rechtzeitige schriftliche Antragstellung. Dagegen hatte sich der Petent gewandt. Scheuenstuhl dazu: "Durch diese Petition hatte der Innenausschuss Gelegenheit sich mit diesem Thema ausgiebig zu beschäftigen und eine für die Feuerwehren günstige Entscheidung treffen zu können. Denn die Ansicht des Landratsamts München hätte dazu geführt, dass diese zu einer straßenverkehrsrechtlichen Antrags- und Erlaubnispflicht für mehrere 50.000 bis 100.000 Feuerwehrübungen im Jahr geführt hätte."

Nach dem jetzt beschlossenen Gesetzeswortlaut dürfen zur Sicherung von Einsatz- und Übungsstellen sowie von Veranstaltungen in aller Regel Führungsdienstgrade der Feuerwehr und Führungskräfte des Technischen Hilfswerks die Befugnisse der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde ausüben und die nötigen Verkehrszeichen und Einrichtungen aufstellen. "Damit ist wieder ein Schritt hin zur Entbürokratisierung gemacht und bedeutet eine enorme Erleichterung der Arbeit der Feuerwehren und des THW", betont Scheuenstuhl.

In diesem Zusammenhang weist der SPD-Kommunalexperte noch darauf hin, dass bei Rundfahrten mit Kindern bei Feuerwehrfesten oder Ferienprogrammen, Kinder die unter 1,50 Meter groß sind, auf Sitzerhöhungen zu setzen sind, wie es allgemein in der StVO geregelt ist. Anlass für diesen Hinweis sei, so Scheuenstuhl, ein Unfall in Oberfranken mit einem Feuerwehrfahrzeug, mit dem Kinder bei einem Feuerwehrfest eine Rundfahrt unternahmen und bei dem unverschuldeten Unfall leicht verletzt wurden.

Nun ermittelt die zuständige Behörde auch gegen die Fahrerin des Feuerwehrfahrzeuges, ob die Beförderung der Kinder ordnungsgemäß war. Scheuenstuhl bittet daher alle Feuerwehren bei Rundfahrten mit Kindern unbedingt die Beförderungsrichtlinien und Vorschriften der Straßenverkehrsordnung einzuhalten. "Dies erspart Ärger für die Feuerwehren und vermeidet auch die persönliche Haftung bei unverschuldeten Unfällen und Haftungsrisiken der Kommunen als Träger der Freiwilligen Feuerwehren", erklärt MdL Harry Scheuenstuhl abschließend.