Keine Winterpause in Schloss-Museen

Ausstellung zur Historie von Teichwirtschaft und Markgrafentum - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die „Museen im Alten Schloss“ bleiben am zweiten Weihnachtsfeiertag - Mittwoch, 26. Dezember - geschlossen. An allen anderen Tagen können Besucher die Dauerausstellungen wie gewohnt besichtigen.

Keine Winterpause in den „Museen im Alten Schloss“. Lediglich am Zweiten Weihnachtsfeiertag bleiben sie geschlossen. © Harald Munzinger



Geöffnet sind die „Museen im Alten Schloss“ mit ihrem breiten Spektrum an kulturellen Einblicken Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr. In der ehemaligen Residenz der Markgrafen zu Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth sind gleich drei Museen untergebracht. Im einzigartigen „Aischgründer Karpfenmuseum“ erleben die Besucher 1250-jährige Geschichte der Karpfenzucht. Das Markgrafenmuseum dokumentiert das Leben und Wirken der Markgrafen aus dem Hause Hohenzollern in der Region und bietet eine anschauliche Reise durch die Stadtgeschichte.

Als regionale Besonderheit wartet die Siebenerabteilung mit einer Ausstellung über eines der ältesten Ehrenämter auf und in den „KinderSpielWelten“ befinden sich eine Sammlung von Puppenhäusern, Puppenküchen und Kaufläden. Ein Besuch im Museumscafé mit Blick auf den Apothekergarten im beschaulichen Schlosshof rundet den Besuch der „Museen im Alten Schloss“ Neustadt/Aisch ab. Vom „Parkplatz Zentrum“ sind es nur ein paar Schritte ins Zentrum der vielfältig dokumentierten Stadt- und Regionalgeschichte.

nb