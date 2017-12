Christkind Anna und der Erste Bürgermeister Neustadts Meier eröffneten feierlich den Weihnachtsmarkt der Stadt. An 63 Buden gibt es Süßes, Herzhaftes und Kreatives. Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. An beiden Tagen werden Kutschfahrten bis 19 Uhr angeboten. © Harald Munzinger