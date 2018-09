Kinderflohmarkt beschließt Neustädter Ferienprogramm

Großer Tag für kleine Händler - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Mit dem traditionellen Kinder-Flohmarkt setzte die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) den Schlusspunkt des ebenso umfangreichen wie vielfältigen Neustädter Ferienprogrammes.

Viel Betrieb herrscht beim Kinder-Flohmarkt, dem abschließenden Höhepunkt des Neustädter Ferienprogrammes. Foto: Harald Munzinger



Dieses endete damit so spektakulär, wie es mit dem ebenso beliebten Aktionstag der Feuerwehr begonnen hatte. Dazwischen war jeder Tag mit einen attraktiven Angebot ausgefüllt, das keine Ferienlangeweile aufkommen lassen sollte. Da wurde gedruckt, getöpfert, getanzt oder genäht, wurde „schnuppergetaucht“ und Steinzeitbrot gebacken oder Burgfräuleins und Rittersleuten ein Besuch abgestattet, ging es auf die BRK-Rallye oder auf die Spuren der Siebener.

Der Kinder-Flohmarkt ist seit jeher die Veranstaltung mit der stärksten Frequenz und „verteidigte diesen Titel“ mit den langen Reihen der jungen Fieranten, in denen sich manch ein Tisch sprichwörtlich unter der Last der Auslagen bog. Das lag insbesondere am erfreulich großen Angebot an Büchern, das auf ebenso großes Interesse insbesondere der „älteren Käuferschicht“ stieß. Die Kids mochte schon eher die Ritterburg oder das Piratenschiff locken. Verboten war – wie seit jeder – jedwedes Kriegsspielzeug.

Lange vor dem offiziellen Marktbeginn herrschte rund um den Neptunbrunnen rege Betriebsamkeit, um alles ansprechend zu dekorieren, von dem man sich mit mal mehr oder weniger schwerem Herzen trennen wollte. Was die Gewissheit etwas erleichterte, dass sich auf dem Flohmarkt ganz sicher interessanter Ersatz finden wird. So sah sich denn etliche Eltern zum Standdienst verdonnert, während sich die Jugend nach erfolgreichen Verkäufen auf Einkaufstour machte. Viele Mütter und Väter erinnerten sich dabei an eigene Kindetage, an denen sie beim Flohmarkt aufgeregt auf Kundschaft gewartet hatten.

Damals wie heute kümmerten sich AsF-Mitglieder um das leibliche Wohl der kleinen wie großen Gäste, die so zahlreich für eine kunterbunte Szenerie vor dem Rathaus sorgten, dass die Veranstalter eine abermals zufriedene Bilanz ziehen konnten, „als sich der Markt verlief“.

hjm