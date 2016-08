Kirchweih in Birkenfeld: Auftakt mit Bürgergespräch

NEUSTADT/AISCH - Auf geht's vom 1. bis 5. September zur Birkenfelder Kirchweih am Klosterplatz. Dazu lädt Ortssprecher Joachim Fahsl mit den Ortsmadli und Ortsburschen sowie der Festwirtfamilie Karcher ein.

Die Weihe der Klosterkirche im Neustädter Ortsteil Birkenfeld wird fünf Tage lang gefeiert. Ein Blumenmeer lenkt den Blick auf das geschichtsträchtige Gotteshaus. © Harald Munzinger



Erste Höhepunkte sind bereits am Donnerstag ab 18 Uhr das traditionelle Kesselfleischessen mit fränkischen Bratwürsten und das Bürgergespräch um 19.30 Uhr mit Erstem Bürgermeister

Klaus Meier. Fragen können auch an Stadträte gestellt werden, die sich immer wieder zu diesem Kerwaauftakt einfinden. Ab 19 Uhr gestaltet am Freitag Sonja musikalisch einen Stimmungsabend und am Samstag lohnt sich ab 16 Uhr wieder der Besuch des Umzuges mit Kerwapredigt und dem Aufstellen der Kirchweihfichte.

Nach dem traditionellen Bieranstich sorgt ab 19 Uhr das Musikduo "Pipeline" für Stimmung im Festzelt. In den Mittelpunkt des Geschehens rückt am Sonntag um 9.30 Uhr die Klosterkirche mit dem Festgottesdienst zur Kirchenweihe. Anlässlich der Birkenfelder Kirchweih ist die Unterkirche des Klosters während der Festzeiten zur Besichtigung geöffnet. Ab 11 Uhr ist zum fränkischen Mittagstisch gedeckt und am Nachmittag gibt es Kaffee und hausgemachte Kuchen der Birkenfelder Landfrauen.

Musikalisch wird der Nachmittag von Werner Bucher umrahmt, der ab 17 Uhr weiter mit Stimmungsmusik unterhält. Am Sonntag steht eine Hüpfburg zum Austoben für die "kleinen Gäste" zur Verfügung. Am Montag wird um 10.30 Uhr zum traditionellen Weißwurst-Frühschoppen mit "gscheiter hausgmachter" Blasmusik und ab 18 Uhr zum stimmungsvollen Kirchweihausklang mit Werner Bucher eingeladen.

