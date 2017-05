Kleinstädtische Gewinner: Städte der Region ganz oben

Neustadt/Aisch und Bad Windsheim sind für die Zukunft gerüstet - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Bei einer Clusteranalyse "Perspektiven deutscher Städte" haben Neustadt/Aisch und Bad Windsheim überzeugt. Beiden Städten wird "eine gute Zukunftsfähigkeit" bescheinigt, so dass Landrat Helmut Weiß den beiden Ersten Bürgermeistern Klaus Meier und Bernhard Kisch zum Prädikat der "kleinstädtischen Gewinnern" gratulieren konnte.

Den Bürgermeistern Bernhard Kisch (l.) und Klaus Meier (r.) gratulierte Landrat Helmut Weiß zum Prädikat "kleinstädtische Gewinner". © Harald Munzinger



Den Bürgermeistern Bernhard Kisch (l.) und Klaus Meier (r.) gratulierte Landrat Helmut Weiß zum Prädikat "kleinstädtische Gewinner". Foto: Harald Munzinger



Dieses bestätigt der Kreisstadt und der Bäderstadt als den beiden "Leuchtturmstädten" in der Region, "dass sie besonders gut für die Zukunft gerüstet sind". Die Kommunen seien nahe an den Bedürfnissen der Bürger und hätten sich stets den Herausforderungen der Zukunft gestellt und diese gemeistert, was für Bernhard Kisch dazu führte, dass die Städte ihren Einwohnern "Wohlfühlpakete" geschnürt haben, ihnen "gute Rahmenbedingungen ohne die negativen Einflüsse der Großstädte bieten", hier mit dem funktionierenden sozialen Zusammenhalt "die Welt noch in Ordnung ist." Da sollte die starke Anziehungskraft eine logische Folge sein.

Schulen, Kultur und Ehrenamt sowie eine "nicht gespaltene Gesellschaft" summierten sich für ihn zur Feststellung "uns geht’s gut". Er sei, so Kisch, "dankbar hier leben zu können". Dem mochte sein Neustädter Kollege Klaus Meier beim Blick auf die Deutschlandkarte gerne zustimmen, auf der sich die blauen Punkte für die kleinstädtischen Gewinner auf Bayern und Baden Württemberg konzentrieren. Im Osten dominieren hingegen trotz Soli die Marker für abgehängte Kommunen, in Westdeutschland die kleinstädtischen Absteiger und dazwischen der Cluster "städtische Probleme".

Sich "aus eigener Kraft nach oben gebracht zu haben", würdigte Landrat Weiß die Entwicklung der beiden "kleinstädtischen Gewinner", deren Bürgermeister die Anerkennung mit dem Landkreis teilten – Kisch: "Starke Kommunen brauchen einen starken Kreis" – und den positiven Trend gegen alle düsteren Prognosen auch der bayerischen Förderpolitik dankten. Mit gemeinsamen Anstrengungen sah Klaus Meier den drohenden Bevölkerungsrückgang nicht nur gestoppt, Neustadt derzeit mit 13.110 Einwohnern auf dem bisher höchsten Stand.

Auf diesem Klavier weiterspielen

Dazu hätten neben dem durchgängigen schulischen und dem breiten Arbeitsplatzangebot in beiden Städten auch die weichen Faktoren wie Bäder und Kultur beigetragen. Sicher habe auch die aktuelle Zinssituation zum Bauboom und damit verbundenen Bevölkerungswachstum beigetragen, solle man auf "diesem Klavier weitespielen". Auch wenn daraus neue Herausforderungen von Baulanderschließungen, wohnortnahen Arbeitsstellen und ausreichenden Kita- und Kindergartenplätzen resultieren. Bei aller Würdigung staatlicher Förderung der ländlichen Entwicklung – 30 Prozent der Zuwendungen in Mittelfranken fließen nach Aussage von Landrat Weiß in den Landkreis – mahnte Bürgermeister Meier die Förderkriterien für das im Dezember letzten Jahres aufgelegte Kindergarten-Sonderprogramm an, um "in die Gänge zu kommen".

Zudem sah er mit den hohen Steuereinnahmen die beste Zeit für kostenlose Kindergartenplätze: "Wenn nicht jetzt, wann dann?". Dies galt auch dafür, seitens des Staates mit Rückzahlungen ein Zeichen zu setzen, statt sich im Wahlkampf mit Steuerversprechen zu übertreffen. Landrat Weiß machte bei der Gratulation zum Prädikat der "kleinstädtischen Gewinner" deutlich, dass auch der Landkreis mit seiner Regionalentwicklung und Profilbildung den Trend in eine gute Richtung fördere. Erstaunt zeigte er sich, dass von circa 11.000 Städten und Gemeinden in Deutschland rund 9500 weniger als 10.000 Einwohner haben, in den nur darüber liegenden analysierten 1.554 Städten mit 60 Millionen circa 75 Prozent der Gesamtbevölkerung leben. 12,5 Prozent davon in 389 ländlichen Kleinstädten, "die für die Zukunft gerüstet scheinen".

Zwei davon sind Bad Windsheim und Neustadt/Aisch, weitere im westlichen Mittelfranken Dinkelsbühl, Feuchtwangen und Rothenburg o. d. Tauber. Die Zukunftsfähigkeit wurde in der Studie von 34 Indikatoren abhängig gemacht, die ein sehr breites Spektrum an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren abdecken. So stehen für die "kleinstädtische Gewinner" im Landkreis unter anderem positive demographische Tendenzen, gute soziale und auch wirtschaftliche Bedingungen beziehungsweise überdurchschnittliche Unternehmensbedingungen. Neustadt und Bad Windsheim können zudem mit einer sehr niederen Arbeitslosenquote sowie geringen Kriminalitätsrate "deutlich unter dem Durchschnitt aller Städte" punkten. Das weitere engagierte Wirken an diesem positiven Erscheinungsbild steht in beiden Städten außer Frage.

Gemeinde bot Kredit an

Dass es den meisten Kommunen infolge des Wirtschaftsbooms mit kräftigen sprudelnden Steuereinnahmen gut bis sehr gut geht, merkte Landrat Helmut Weiß mit dem Novum an, dass eine Gemeinde dem Landkreis sogar einen Kredit angeboten habe. Der Rest zur spannenden Frage, nach dem möglichen Kreditgeber war Schweigen. Zumal ja der Landkreis ohne Neuverschuldung ins Haushalsjahr ging.

Harald J. Munzinger