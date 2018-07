Klimaschutz: Neue Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Eine weitere Ladesäule für Elektrofahrzeuge hat der Landkreis auf dem Parkplatz am Neustädter Job-Center in Betrieb genommen. Landrat Helmut Weiß sorgte vor der Kreistagssitzung für eine stattliche Kulisse von Zeitzeugen eines weiteren Schrittes zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene.

Auf dem Parkplatz am Job-Center gab Landrat Helmut Weiß eine weitere Ladesäule für E-Mobile frei. Christopher Stirling und Karl-Heinz Kolb (v. r.) gingen auf das Bestreben der NeuStadtWerke beim Aufbau der Lade-Infrastruktur und die einfache Nutzung der Säule ein. © Harald Munzinger



Ebendiesen bezeichnete Weiß als "große Herausforderung unserer Zeit, die eine nachhaltige Denkweise erfordert, wenn unsere Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen gesichert werden sollen". Dazu trage der Landkreis bei, indem der "Fachbereich Energie" eng mit den Städten und Gemeinden sowie deren Energiewendebeauftragten zusammenarbeite und jährlich eine Klimabilanz erstelle. Aktuell zeige diese, "dass über 100 Prozent des Strombedarfs des Landkreises durch Strom von regenerativen Energieträgern gedeckt werden können".

Weitere Schritte in diese Richtung seien die Auftragsvergabe für ein "integriertes Klimaschutzkonzept" und die Verbesserung der Infrastruktur für die E-Mobilität. Für diese müssten die Rahmenbedingungen passen, wenn sie sich weiter verbreiten und durchsetzen solle. Sie sollte allerdings nicht das einzige Projekt bleiben, sondern man sollte auch für weitere alternative Antriebstechnologien offen sein.

Anfang mit einem E-Bike

Mit den noch beschränkten Reichweiten bezeichnete Weiß es als schwierig, den Fuhrpark des Landkreises auf E-Mobile umzustellen. Der Anfang sei mit einem E-Bike für kleinere Besorgungen gemacht, das unter anderem von der Abfallwirtschaft für Fahrten nach Dettendorf gerne genutzt werde. Der Landrat würdigte die Zusammenarbeit bei der Erstellung der Ladesäule mit den NeuStadtWerken als Projektträger und "N-Ergie" als Förderer dieser wichtigen Maßnahme. Mit Planung und Bau der auffällig blau markierten Parkplätze in Eigenregie habe der Kreisbauhof gute Arbeit geleistet.

An der Ladesäule mit jeweils 22 Kilowatt Leistung im "Ladeverbund Franken plus" können zwei Autos gleichzeitig Ökostrom tanken. Landrat Weiß gab sie mit dem Wunsch frei, dass sie gut angenommen werden und "wir so alle gemeinsam etwas für unser Klima tun". Die Voraussetzungen dafür sind an einem stark frequentierten Ort mit bequemer Anfahrt und einfacher Handhabung geschaffen, über die Christopher Stirling von den NeuStadtWerken mit Karte oder Mobiltelefon zur Freischaltung informierte. Deren Leiter Karl-Heinz Kolb zeigte die Schwierigkeiten auf, eine gute Ladestruktur zu schaffen, da man kurze Leitungswege zu Säulen mit starker Ladekapazität brauche. Für längere Fahrten teste man derzeit ein Hybridfahrzeug und biete dem Landkreis Probefahrten an.

500 Elektrofahrzeuge aktuell im Kreis zugelassen

Dass im Landkreis das Interesse der Allgemeinheit an der Elektromobilität nicht allzu groß sei, habe kürzlich eine BN-Veranstaltung gezeigt, bei der die E-Mobilisten - rund 500 Elektrofahrzeuge sind aktuell im Kreis zugelassen - weitgehend unter sich geblieben seien. Mit den Säulen wolle man die E-Mobilität voranbringen. Allerdings mochten 88 Ladungen in 55 Stunden an der Säule am Gesundheitsamt, die am 11. Dezember letzten Jahres in Betrieb genommenen worden war, mit 728 KW und 129 Euro Gebühr Kolb nicht eben euphorisch stimmen. Dass insgesamt das System noch ausbaufähig sei, es aber ermutigende positive Beispiele gebe, erklärte N-Ergie-Repräsentant Alexander Nothaft, der beim weiteren Ausbau der Infrastruktur für die E-Mobilität auf die gute Kooperation mit den Kommunen und den Stadtwerken setzte.

Harald J. Munzinger