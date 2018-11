Klinik Neustadt: 500. Baby in diesem Jahr geboren

Leichter Zuwachs bei den Geburtenzahlen möglich - vor 46 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Freude über ihr erstes Töchterlein teilte mit Oana und Alexander Unger die gesamte Geburtshilfeabteilung der Klinik Neustadt. Denn Eva Marie war das 500. Baby, das hier in diesem Jahr zur Welt gebracht wurde.

Chefärztin Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl und Oberarzt Dr. Norbert Maczó gratulierten Oana und Alexander Unger mit Blumen zum Töchterchen Eva Marie, das als 500. Baby dieses Jahres in der Klinik Neustadt zur Welt kam. Foto: Harald Munzinger



Die glückliche Mama aus Westheim-Illesheim war während der Schwangerschaft von Oberarzt Dr. Norbert Maczó vom Medizinischen Versorgungszentrum Bad Windsheim betreut worden. Mit ihrem Kollegen gratulierte die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl, zu dem Mädchen mit seinen 48 Zentimetern und 3120 Gramm, das um 8.29 zur Welt kam und am ersten Lebenstag schon "Pressetermine" haben sollte.

Schließlich ist das 500. Baby für die Klinik schon ein besonders freudiges Ereignis, die damit ihre Geburtenzahl seit Jahren konstant halten kann. Nachdem die 500. Geburt in den letzten Jahren erst Anfang Dezember war, könnte man in diesem Jahr sogar mit einem leichten Zuwachs rechnen, freut sich Dr. Humann-Scheuenstuhl, die mit den Hebammen am "Jubiläums"- und Vortrag sieben Geburten bewältigen musste.

Dass man damit an der Belastungsgrenze sei, ist für die mit spürbar großer Leidenschaft wirkende Chefärztin mehr eine Randnotiz, die Anfang nächsten Jahres mit einer weiteren Fachärztin Verstärkung auf ihren Stationen erfährt. Auf denen weiß sie auch die "Klinikstudenten" zu schätzen, aus denen sich mit den praktischen Erfahrungen und Kenntnissen im Klinikbetrieb ein guter Nachwuchs generieren könnte. Wenn denn nicht die Städte und auch das Ausland für die jungen Mediziner zugkräftiger als die ländliche Region wären. Dr. Liane Humann-Scheunenstuhl bleibt zuversichtlich, dass sich auch hier Kollegen und Kolleginnen wohlfühlen werden.

hjm