Klinik Neustadt/Aisch: Neue Führung der Unfallchirugie

Mit erfahrenem Facharzt wird das operative Spektrum erweitert - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - In der Unfallchirurgie der Klinik Neustadt/Aisch gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Neuerungen. Die Leitung der Unfallchirurgie liegt seit Jahresbeginn bei Chefarzt Dr. Mathias Bender, nachdem Dr. Hermann Wilkening in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Dr. Christoph Seemüller führt seit Februar die Fachabteilung Unfallchirurgie an der Klinik Neustadt/Aisch. © oh



Dr. Christoph Seemüller führt seit Februar die Fachabteilung Unfallchirurgie an der Klinik Neustadt/Aisch. Foto: oh



Mit Dr. Christoph Seemüller führt seit Februar ein erfahrener Unfallchirurg die Fachabteilung als Oberarzt und als leitender Arzt vor Ort.

Während Chefarzt Dr. Mathias Bender nun für beide Kliniken als Chefarzt eingesetzt ist, ist Dr. Christoph Seemüller in der Klinik Neustadt/Aisch vor Ort als Leiter der Unfallchirurgie operativ tätig. "Durch die klinikübergreifende organisatorische Leitung mit Dr. Bender können wir die vorhandenen Ressourcen und Kapazitäten, wie beispielsweise die Verteilung von Bereitschaftsdiensten, OP-Schwerpunkte, Personaleinsatz und Weiterbildung noch besser koordinieren", erklärt Vorstand Stefan Schilling.

"Mit Dr. Seemüller haben wir einen erfahrenen Kollegen gewinnen können, der die operativen Tätigkeiten in Neustadt übernimmt und beherrscht", freut sich Dr. Bender.

Umfassendes Angebot

Aufgrund der umfassenden Erfahrung und Ausbildung als Unfallchirurg und Orthopäde kann Dr. Seemüller ein breites Spektrum sowohl im unfallchirurgischen als auch im orthopädischen Sektor anbieten. "Ich möchte die Unfallchirurgie ausbauen und orthopädischer Bereiche wie die Schulterchirurgie sowie arthroskopische und offene Verfahren der großen Gelenke stärken", erklärt Dr. Seemüller seine Planungen.

Am Herzen liegen ihm auch eine gute Zusammenarbeit mit den Notärzten und dem BRK sowie eine professionelle Fortführung der BG-Ambulanz. "Meine Tätigkeitsschwerpunkte liegen neben dem gesamten Spektrum der Unfallchirurgie einschließlich Korrektur- und Revisionseingriffen im Bereich Schulter- und Wiederherstellungschirurgie, arthroskopische und offene Gelenkchirurgie, Endoprothetik von Hüfte, Knie und Schulter", so Dr. Seemüller.

Lange in der Region tätig

Für den neuen Facharzt ist die Region nicht unbekannt: Nach einem Medizinstudium in München, Göttingen, Heidelberg und Erlangen begann er seine ärztliche Tätigkeit 1989 am Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg. Es folgte eine Tätigkeit als Assistenzarzt der Unfallchirurgie Klinikum Nürnberg.

Seit 1997 ist er Facharzt für Chirurgie, 2002 erwarb er die Anerkennung im Teilgebiet Unfallchirurgie. Von 2000 bis 2001 war Dr. Seemüller als Oberarzt in Stuttgart, ab 2001 erneut als Unfallchirurg am Klinikum Nürnberg Süd tätig. 2007 erwarb er den weiteren Facharzttitel Orthopäde und Unfallchirurg.

Seit 2008 konnte er sein fachliches Spektrum als Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus Rummelsberg auf orthopädischem Gebiet ausbauen, bis er nun als leitender Arzt der Unfallchirurgie in Neustadt/Aisch seine Tätigkeit aufgenommen hat.

nb