Klinik Neustadt stellt neuen Chefarzt vor

Dr. Bernhard Fischer leitet die "Medizinische Klinik 3" - vor 2 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Die Medizinische Klinik 3 am Krankenhaus Neustadt/Aisch hat einen neuen Chefarzt. Klinikvorstand Stefan Schilling war voll des Lobes für Dr. Bernhard Fischer.

Dr. Bernhard Fischer leitet nun die Medizinische Klinik 3 in Neustadt. Foto: privat



"Kontinuität in der medizinischen Versorgungsqualität – dafür steht Dr. Bernhard Fischer, der bereits seit 2013 als Oberarzt an der Klinik Neustadt/ Aisch tätig und aufgrund seiner großen Fachkompetenz für uns der ideale Nachfolger von Prof. Nusko ist", stellte ihn Klinikvorstand Stefan Schilling vor.

Die umfassende Versorgung von Patienten mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes sowie die schnelle und kompetente Behandlung von Schlaganfällen liegen dem Mediziner besonders am Herzen. "Ich werde außerdem dafür Sorge tragen, dass die Grunderkrankung von Diabetespatienten beim Aufenthalt im Krankenhaus kompetent berücksichtigt wird", sagt der Ernährungsmediziner. Die Klinik Neustadt/Aisch wurde von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) mit dem Zertifikat "Klinik für Diabetespatienten geeignet" ausgezeichnet.

"Diese Auszeichnung bestätigt unsere gute Arbeit und ist zugleich Ansporn, diesen Weg weiter zu gehen", so Dr. Fischer, der neben der Fortführung etablierter Behandlungsmethoden Pläne für die Zukunft schmiedet: "Langfristig möchte ich die Zusammenarbeit mit Chefarzt Dr. Ditterich und den Kollegen der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, vor allem im Bereich der Bauchchirurgie, weiter ausbauen und intensivieren." Die beiden leitenden Mediziner kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit im Klinikum Fürth und streben eine fachübergreifende und wohnortnahe Patientenversorgung an.

Dr. Bernhard Fischer ist Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie sowie Intensivmediziner und transfusionsverantwortlicher Arzt. Nach seinem Studium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg arbeitete er zunächst sieben Jahre als Assistenzarzt am Uniklinikum Erlangen. Nach der Facharztanerkennung wechselte Dr. Fischer als Internist an das Klinikum Fürth, wo er ab 2004 als Oberarzt und Leiter der Intensivstation tätig war. Seit 2013 ist der Vater von vier Kindern an den Kliniken des Landkreises Neustadt/Aisch tätig.