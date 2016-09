Kommunikations-Workshop in Neustadt Ende September

Teilnahme ist für alle Ehrenamtlichen kostenlos - Beschränkte Plätze

NEUSTADT/AISCH - Das Freiwilligenzentrum will die Ehrenamtlichen in den Flüchtlings- und Nachbarschaftshilfen des Landkreises "wort-stark" für ihr Engagement machen. Deshalb bietet es ihnen am Freitag, 30. September, die Teilnahme an einem Kommunikations-Workshop an.

Die Wirtschafts- und Familienmediatorin Ute Klehr hilft den ehrenamtlichen Kräften in ihrem "Dialog-Zentrum Franken", herauszufinden wie man gesprächsbereit, gewaltfrei und überzeugend kommunizieren und miteinander umgehen kann. Was hätte man sagen oder tun können, um Missverständnisse auszuräumen, einen schwelenden oder gar offenen Konflikt zu lösen? Wie hätte man es geschafft, sein Gegenüber von seinem Vorschlag zu überzeugen?

Die richtigen Worte zu finden, spielt eine Schlüsselrolle für ein qualifiziertes Bürgerengagement in der Flüchtlings- und Nachbarschaftshilfe. Nähere Informationen finden sich dazu unter http://www.ueberzaunundgrenze.de. "Wort-stark: gesprächsbereit-gewaltfrei-überzeugend" sind Titel und Inhalt des Kommunikations-Workshops mit Ute Klehr am Freitag, 30. September, von 15 bis 19 Uhr, zu dem alle Ehrenamtlichen in der Flüchtlings- und Nachbarschaftshilfe in das "Dialog-Zentrum Franken" (91466 Gerhardshofen, Wassergasse 10) eingeladen sind.

Ute Klehr ist Wirtschafts- und Familienmediatorin. Sie vermittelt Techniken des Konfliktmanagements und leitet die Teilnehmer zu wortstarker Überzeugungsarbeit an. "Ein Workshop um die Kraft der Sprache zu nutzen!" Die Teilnahme ist für alle Ehrenamtlichen kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Deshalb wird empfohlen, sich schnell anzumelden; spätestens bis 22. September formlos via E-Mail oder Telefon über die Koordinierungsstelle im Freiwilligenzentrum ueberZaunundGrenze@caritas-nea.de oder 09161/888936.

