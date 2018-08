Komplett in Schwarz: Maskierter greift wahllos Frauen an

Schrecken in 6000-Einwohner-Städtchen - Polizei schaltet ein Hinweistelefon - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Es klingt dubios - ist in Emskirchen am Wochenende aber genau so passiert: Immer wieder griff ein vermummter Mann wahllos und überfallartig Frauen an. Weil er selbst in Not war, kam die Polizei jetzt einem Tatverdächtigen auf die Spur. Ist es der Masken-Angreifer?

Der Tatzeitpunkt zumindest lässt sich für die Polizei genau einkreisen: Zwischen 15.30 und 21.30 Uhr am Sonntag griff der Mann in Emskirchen immer wieder Frauen an. Ein Muster lässt sich dabei nicht erkennen, er tauchte an verschiedenen Örtlichkeiten in dem 6000-Einwohner-Städtchen auf.

Insgesamt vier Frauen wurden Opfer des Täters, der komplett in schwarzer Kleidung umher lief - und scheinbar wahllos und überfallartig Menschen attackierte. Immer wieder trieben jedoch die Hilferufe der zumeist jungen Frauen den Mann in die Flucht. Bei einem Übergriff sei es zu einer unsittlichen Berührung gekommen, teilt die Polizei mit - wird dabei aber nicht konkreter. Drei seiner Opfer wurden bei den Attacken verletzt.

Polizei schaltet ein Hinweistelefon

Zunächst tappten die Ermittler im Dunkeln - doch ein Zufall brachte die Ermittler auf eine Spur. Bei mindestens zwei Übergriffen trug der Mann eine Maske, die die Polizei als "Typ Vendetta" beschreibt. Gegen 22 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt/Aisch in eine Wohnung in der Oederichgasse gerufen - wegen eines Mannes, der Drogen genommen und sich seitdem in einer hilflosen Lage befinden soll. Doch die Polizei fand mehr, unter anderem auch einen Rucksack, in dem eben jene "Vendetta"-Maske lag.

Handelt es sich bei dem Mann um den Angreifer? Für die Polizei ist er zumindest dringend tatverdächtig. Dem 21-Jährigen werden jetzt mehrfache Körperverletzung, sexuelle Belästigung sowie versuchte sexuelle Nötigung vorgeworfen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, zunächst aber mit Polizeibegleitung wegen seiner Drogenprobleme in eine Klinik gebracht.

Die Ermittler der Ansbacher Kriminalpolizei bitten darum, dass sich weitere Zeugen der Vorfälle oder Personen, die ebenfalls von einem solchen Übergriff betroffen waren, mit der Polizei in Verbindung setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.