"Könner durch Erfahrung": Fahrsicherheitstraining in Neustadt

"Begleitendes Fahren" darf ebenfalls an den Übungen teilnehmen - vor 36 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Kreisverkehrswacht Neustadt/Aisch-Bad Windsheim bietet Fahranfängern auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto "Könner durch Erfahrung" Fahrsicherheitstraining an.

Das Risiko klein halten: Die Kreisverkehrswacht Neustadt/Aisch-Bad Windsheim startet auch 2018 wieder mit dem Fahrfertigkeitstraining "Könner durch Erfahrung" für Motorrad- und PKW-Fahranfänger. Foto: privat



Dies gilt als "eine sinnvolle Ergänzung zur Fahrschulausbildung für Fahranfänger". Neben der Kenntnis der Verkehrsregeln ist das Beherrschen des eigenen Fahrzeugs und eine entsprechende Fahrpraxis unbedingt erforderlich, um den alltäglichen Gefahrensituationen im Straßenverkehr gewachsen zu sein, weiß man bei der Kreisverkehrswacht aus langjährigen praktischen Erfahrungen,

Das Trainingsprogramm besteht aus einem Theorieteil mit Gefahrenlehre und Diskussion über Unfallsituationen sowie einem Praxisteil, bei dem insbesondere die Feinmotorik und Fahrphysik in den Übungsbereichen Kreis- und Slalomfahren, Engstellen und Bremsen auf nasser und trockener Fahrbahn (Gleitfolie) angesprochen und geübt wird.

Auge soll geschult werden

Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, Landrat Helmut Weiß, hat bereits alle Führerscheininhaber, die 2016 und 2017 erstmalig den Führerschein erhielten, angeschrieben. Er ermutigt sie, diese Chance zu nutzen, um das persönliche Unfallrisiko zu minimieren. Denn die ersten fünf bis sieben Jahre nach Bestehen der Fahrprüfung sind die unfallträchtigsten, wie es auch die Polizeistatistiken belegen. Nicht etwa – wie ein weit verbreitetes Vorurteil besagt – weil Fahranfänger jung und risikobereiter wären, sondern weil sie noch nicht genau wissen, wo und wie es auf Straßen kritisch werden kann, wo Gefahren lauern, wie man sie erkennt und ihnen begegnet.

Für die Teilnahme ist ein zugelassenes und verkehrssicheres Fahrzeug erforderlich, idealerweise dasjenige Fahrzeug, welches die Fahranfänger am häufigsten nutzen. Ferner müssen die Teilnehmer die passende Fahrerlaubnis besitzen. Fahranfänger die am

Volljährigkeit kein Muss

"Begleiteten Fahren" mit 17 ( BF 17 ) teilnehmen, dürfen am Training nur mit einer eingetragenen Begleitperson dabei sein. Die Begleitperson muss anwesend sein und im Fahrzeug mitfahren.

Das Angebot beinhaltet unter anderem die Möglichkeit, auf einem Übungsgelände entsprechende Erfahrungen in Sachen Gefahrenkenntnis, Blicktechnik, Schwungempfinden, Dimensions- und Balancegefühl – unter Anleitung von erfahrenen Sicherheitstrainern – zu sammeln bzw. zu "er-fahren". Als Übungsplätze haben die Firmen Franken-Brunnen (Diespeck), Vogl Deckensysteme (Emskirchen) und das Verkehrsunternehmen Thürauf (Bad Windsheim) ihre Firmengelände zur Verfügung gestellt.

Die Termine für die "Könner durch Erfahrung"-Veranstaltungen im Überblick: Motorradfahrer sind am 28. April sowie 5. und 19. Mai jeweils von 8 bis 12.30 und von 12.30 bis 17 Uhr auf das Gelände der Emskirchner Firma Vogl eingeladen. Für PKW-Fahrer findet das Fahrsicherheitstraining am 28. April sowie 2. und 9. Juni von 8 bis 12.30 Uhr und 12.30 bis 17 Uhr auf dem Frankenbrunnen Firmenareal in Diespeck statt. Am 5. und 26. Mai sowie 23. Juni und 8. September wird es von 8 bis 12.30 Uhr und 12.30 bis 17 Uhr in Bad Windsheim bei der Firma Thürauf durchgeführt.

Die Ansprechpartnerin für Rückfragen im Landratsamt in Neustadt/Aisch ist Evi Schmidt, die unter Tel. 09161 92-3341 oder per E-Mail unter evi.schmidt@kreis-nea erreichbar ist.