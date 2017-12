Konzert begeisterte in der Evangelischen Stadtkirche

NEUSTADT - Von adventlich stillen Tönen bis zu strahlendem Weihnachtsklang spannte sich der musikalische Bogen beim "festlichen Konzert für Bläser und Orgel". Schon traditionell bildet dieses den abschließenden Höhepunkt des Neustädter Weihnachtsmarktes.

Strahlender Bläserglanz beim traditionellen festlichen Konzert zum Neustädter Weihnachtsmarkt. © Harald Munzinger



Mit der Sonatina "Allein Gott in der Höh sei Ehr" von Gottfried Reiche, in einer Bearbeitung des Dirigenten und Chorleiters Matthias Eckart wurde das Konzert festlich eröffnet. Posaunenchor und Fränkische Bläservereinigung stimmten mit wechselnder, sich langsam steigernder Melodieführung auf einen adventlich- musikalischen Abend ein. Zu diesem begrüßte Kantor Christoph Beyrer die zahlreichen Besucher mit einem perfekt zum winterlichen Wetter passenden Gedicht von Rainer Maria Rilke.

Ein Werk von Georg Philipp Telemann machte erlebbar, dass der Chor die Stilistik des Barock verinnerlicht hat. Der geniale Zusammenklang von Posaune und Orgel wurde mit Benedetto Marcellos "Sonata" in unterschiedlichen Tempi spürbar. Nicht fehlen durften zum Ende des Lutherjahres Werke des Reformators. Richard Roblee, ehemals Professor für Posaune, hat im Ruhestand - unter anderen - ein Bläserheft nur über Lutherchoräle verfasst. "Nun komm, der Heiden Heiland" präsentierten die Bläser stilsicher.

Das Vorspiel von Richard Roblee, die Choralsätze von Samuel Scheidt und Johann Sebastian Bach wurden überraschender Weise bereichert durch ein Orgelvorspiel, komponiert von Dietrich Buxtehude, versiert dargeboten von Konrad Bürkle. Im Largo für Orgel und Posaune aus der Oper "Xerxes" von Georg Friedrich Händel zeigten Bürkle und Roblee, wie gut sie aufeinander eingestimmt sind. Mit weichen Posaunenklängen untermalt von schlichtem Orgelspiel demonstrierten die beiden Solisten die Würde dieses Werkes.

Engagierte Jungbläser

Erfreulich, und vom Publikum honoriert wurde, dass dem Nachwuchs Raum im Konzert gegeben wurde. Unter der Leitung von Miriam Geyer präsentieren die Jungbläser engagiert und erstaunlich sicher, zusammen mit ihren Mentoren, "Latino" von Traugott Fünfgeld und "Quartetto per piccoli" von Rolf Schweizer. Der anschließende Applaus war verdient, in dem auch die Freude über die offensichtlich gesicherte Zukunft des Neustädter Posaunenchors zum Ausdruck kommen sollte. Mit Sigfried Karg Elerts "Wachet auf ruft uns die Stimme" leiteten Orgelklänge kraftvoll über zu einem weiteren Lutherchoral: "Vom Himmel kam der Engel Schar" in einer Bearbeitung von Richard Roblee. "Ases Tod" aus der "Peer Gynth Sweet Nr. 1" op. 46 forderte die volle Konzentration der Blechbläser.

Der norwegische Komponist Edvard Grieg glaubte, dass sein Werk außerhalb Norwegens keine Beachtung finden würde. Weit gefehlt! Anschaulich, einfühlsam interpretieren die Bläser dieses "Andante doloroso". Trauer, Schmerz und Depression arbeiteten sie gründlich aus diesem schwierigen Stück heraus. Impressionistisch gaben sich Roblee und Bürkle im "Sicilienne" von Gabriel Fauré und stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass sie Meister ihres Faches sind.

Weihnachtliche Klänge verzaubern

Mit sanften Orgelklängen leitete Konrad Bürkle danach den weihnachtlichen Teil des Konzertes ein. "Vom Himmel hoch da komm ich her" swingend dargeboten von den Blechbläsern überraschte die Zuhörer. Zunächst Anfänglich wurden sie im Ungewissen gelassen, in welche Richtung das Stück sich bewegen wird. Komponist Richard Roblee spielte in seinem Vorspiel bewusst mit der Erwartungshaltung des Publikums. Roblees darauffolgender Choralsatz im Gegensatz zum anschließenden Bach-Satz verdeutlichte beeindruckend, dass durchaus differenzierte Interpretationsmöglichkeiten dieses berühmten Weihnachtschorals möglich sind.

Die "Eröffnung" aus "Suite Nr. 8" sollte die Zuhörer in den Abend des zweiten Advents entlassen. Nochmals zeigten Posaunenchor und Fränkische Bläservereinigung, dass sie versiert, intonationssicher und dynamisch in der Lage sind, Musikstücke aus verschiedenen Epochen zu präsentieren und zu interpretieren. Wesentlichen Anteil am Gelingen des Konzerts hatte der souveräne Dirigent Matthias Eckart. Das anhaltend applaudierende Publikum wurde mit einer Hommage an den ehemaligen Chorleiter Dr. Dieter Geißendörfer belohnt. Die "Hirtenmusik", ein von ihm komponierter Klassiker in der Neustädter Weihnachtszeit, zauberte nochmals weihnachtliche Klänge in den Kirchenraum. Zum endgültigen Abschluss ließen die Blechbläser mit strahlenden Trompeten und Posaunen "Tochter Zion" erklingen.

