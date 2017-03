Konzertpianistin eröffnet neue Perspektiven

Klavier-Master-Class: Workshop mit Ana-Marija Markovina in der Musikschule - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Das kommt nicht häufig vor: Am Wochenende hatten Schülerinnen und Schüler der Musikschule im Landkreis die Gelegenheit eine "Master-Class" der renommierten Konzertpianistin Ana-Marija Markovina zu besuchen.

Eine Sternstunde für die Musikschule im Landkreis: Konzertpianistin Ana-Marija Markovina bot die Gelegenheit zu einer "Master-Class". © wos



Eine Sternstunde für die Musikschule im Landkreis: Konzertpianistin Ana-Marija Markovina bot die Gelegenheit zu einer "Master-Class". Foto: wos



Dank der Unterstützung des Förderkreises "pro musica" Neustadt/Aisch e.V. und dem Rotary E-Club of D-1950 hatten die Teilnehmer aus dem Fachbereich Klavier so die Möglichkeit, intensiv an Werken aus ihrem Repertoire zu arbeiten und einen Blick über den viel zitierten Tellerrand zu werfen. Dabei spielten ganz grundlegende Dinge wie das Üben von Tonleitern oder Spielen zum Metronom ebenso eine Rolle, wie die Arbeit an Artikulation und Phrasierung.

Wichtig sei es, sich von eingeübten Schemata zu befreien und mit Hilfe von grundlegenden Dingen eine breite Basis zu erarbeiten, mit der man sich frei und ungezwungen in den verschiedenen Stilrichtungen bewegen könne, betonte Ana-Marija Markovina. Dies eröffne einem ganz neue Perspektiven bei dem Erarbeiten neuer Werke, machte die international renommierte Pianistin deutlich.

Ana-Marija Markovina, die zu ihrem zweiten Konzert in der Rathaus-Ehrenhalle nach Neustadt gekommen war, feierte bereits umjubelte Konzerte mit vielen Orchestern in Deutschland, in Europa, Amerika und Asien, wie zum Beispiel mit dem Oulu Symphony Orchestra, der Philharmonie Stettin, Philharmonie Königsberg, mit dem New Japan Philharmonic Orchestra. Ihre Konzerttätigkeit als Solistin führt sie regelmäßig in wichtige Spielorte wie Konzerthaus Berlin, Beethovenhalle Bonn, Prinzregententheater und Herkulessaal München, Liederhalle Stuttgart, Meistersingerhalle Nürnberg und viele andere.

Als krönenden Abschluss des Workshops erhielten die Teilnehme auch eine Freikarte für das Konzert am Sonntag in der Rathausehrenhalle.

Damit erhielt ein musikreiches Wochenende dann einen gebührenden Abschluss.

wos