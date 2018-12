Kostenlose Energieberatung in Neustadt an der Aisch

Energetische Beratungen für Alt- und Neubauten - vor 1 Stunde

NEUSTADT/ AISCH - Die unabhängige Energieberatung des Landkreises bietet wieder Einzelberatungen rund ums Bauen und Sanieren an. Der letzte Termin in diesem Jahr ist am Donnerstag, 20. Dezember, im Landratsamt Neustadt. Das neue Jahr beginnt mit dem Termin im "Windstützpunkt Uffenheim" am Freitag, 4. Januar 2019.

Die Energieberater Matthias Wellhöfer (links) und Roland Martin Schwarz beantworten bei den Beratungsterminen Fragen zu Sanierungen, Bauen, PV-Anlagen, Fördermitteln und vielem mehr. © Landratsamt



Die Energieberater Matthias Wellhöfer (links) und Roland Martin Schwarz beantworten bei den Beratungsterminen Fragen zu Sanierungen, Bauen, PV-Anlagen, Fördermitteln und vielem mehr. Foto: Landratsamt



Die unabhängige Energieberatung wird monatlich an zwei Beratungsstellen im Landkreis angeboten. Die Energieberater Matthias Wellhöfer und Roland Martin Schwarz werden Fragen zu Sanierungen, Bauen, PV-Anlagen, Fördermitteln und vielem mehr kompetent beantworten. Die Einzelberatungen dauern etwa 45 Minute und sind kostenlos.

Aufgelegt ist zudem der "Energieratgeber" für den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Dieser wendet sich an alle, die die energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden und den Neubau von Niedrigenergie-, Passiv- und Sonnenhäusern in Erwägung ziehen. Die Broschüre beantwortet viele Fragen rund um Techniken für Dämmung und Heizung, rund um den Denkmalschutz und um Zuschüsse und Förderungen. Auch werden Ansprechpartner genannt, die weitere Informationen geben und zum Beispiel bei der Beantragung von Förderkrediten helfen können. Der "Energieratgeber" kann hier online angesehen oder bestellt werden unter folgendem Link.

Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien

Das Landratsamt mit allen Einrichtungen ist vom 24. bis 26. sowie am 31. Dezember und 1. Januar 2019 geschlossen. Bei der Volkshochschule im Landkreis ruht der Betrieb vom 21. Dezember 2018 bis 4. Januar, bei Tourist-Information des Landkreises vom 24. Dezember bis 4. Januar 2019.

Die Kreisbücherei Bad Windsheim ist vom 24. Dezember bis 1. Januar sowie am 4. Januar 2019 geschlossen. Ausleihen erfolgen am 2. Januar von 14 bis 17 und am 3. Januar von 14 bis 19 Uhr. Ebenfalls vom 24. Dezember bis 1. und am 4. Januar geschlossen ist die Kreisbücherei Neustadt/Aisch, die am 2. Januar von 14.30 bis 17 und am 3. Januar von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet ist.

Geschlossen bleibt auch die Kreisbücherei Scheinfeld vom 24. Dezember bis 1. und am 4. Januar. Hier erfolgen Ausleihen am 3. Januar von 10 bis13 und 14.30 bis 17 Uhr und am 3. Januar von 13:30 bis17 Uhr.

Das Hallenbad Neustadt ist geöffnet am 23. Dezember von 9 bis 16 Uhr, am 27. und 28. Dezember von 17 bis 20.30 Uhr, am 30. Dezember von 9 bis 16 Uhr sowie am 3. und 4. Januar 2019 jeweils von 17 bis 20.30 Uhr. Geschlossen bleibt es vom 24. bis 26. Dezember, am 29. Dezember und vom 31. Dezember bis 2. Januar sowie am 5. und 6. Januar 2019.

Nach den Ferien gelten in allen Einrichtungen des Landkreises wieder die üblichen Öffnungszeiten.

hjm