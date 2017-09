Kramp-Karrenbauer wirbt in Neustadt um jede Stimme

vor 21 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die letzte Wahlkampfrunde läutete die CSU mit der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer im Neustädter "Sonnensaal" ein. Bundesminister Christian Schmidt sah mit der Unionspolitikerin, die den SPD-Kandidaten Schulz "entzaubert" hatte, "die Siegeshoffnungen von Kanzlerin Merkel definiert".

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und Minister Christian Schmidt eröffneten in Neustadt die Schlussrunde des Bundestagswahlkampfes. © Harald Munzinger



Dass sie der Einladung in das von Ortsvorsitzendem Markus Löw beschriebene "kleine und gemütliche Neustadt/Aisch" vor ihrem bayerischen Kollegen gefolgt war, könnte für Seehofer ein Anreiz sein, auch einmal die expandierende Kreisstadt im Einzugsbereich des Ballungsraumes zu besuchen, in der "es sich gut und sicher lebt", hofft man im CSU-Ortsverband. Kamp-Karrenbauer will dafür bei ihm werben, erntete Applaus mit der süffisanten Feststellung, dass sein Versäumnis eigentlich "ein Skandal" sei.

Politik in Diskoatmosphäre: Bundesminister Christian Schmidt (l.) und Bezirkstagskandidat Thomas Zechmeister standen in ungewohnter Kulisse Rede und Antwort, MdL Hans Herold (r.) schaute auf dem Weg nach München bei der "After Work Party" vorbei. © Harald Munzinger



Sonst gab es ausschließlich Lob der CDU-Politikerin für die Schwester CSU, mache doch "ein starkes Bayern auch die Union stark". Und das müsse sie sein, um am 24. September, dem Tag der Entscheidung für Deutschland, das Wahlergebnis zu erzielen, mit dem "klare Verhältnisse für unser Land" geschaffen werden könnten. Es gehe darum, "eine beständige verlässliche Politik fortzusetzen", stimmte Annegret Kramp-Karrenbauer mit Bundesminister Christian Schmidt überein, für dessen Wahlkampfhilfe im Saarland, sie sich nun in Franken revanchierte.

Ihr leidenschaftliches Werben um jede Stimme ließen beide von der sehr überschaubaren Gästekulisse nicht beeinflussen, die Schmidt auf zahlreiche regionale Veranstaltungskonkurrenz zurückführte, aber sicher war, dass Kramp-Karrenbergers Botschaft weithin vernommen werde, "weil sie viel zu sagen hat". Ihren großartigen Erfolg bei der Landtagswahl wertete er als "gute Vorgabe für die Bundesebene". Der stellvertretende CSU-Landesvorsitzende Schmidt wollte einen Fehler von Franz Josef Strauß nicht wiederholt wissen, der 1980 die Wahl schon als "gelaufen" wähnte und eine böse Überraschung erlebte.

Es gelte bis zuletzt Überzeugungsarbeit für eine "starke demokratische Mitte, Orientierung, Stabilität und Sicherheit" zu leisten, um jedes Kreuz in der Wahlkabine zu werben, um die "höchstmögliche Stimmenzahl" zu erreichen, machten er und Kramp-Karrenbauer deutlich. Beide betonten die auch insbesondere auf die Zukunft des ländlichen Raumes ausgerichtete Unionspolitik, hielten jede Proteststimme für jene zu schade, die "heute auf Kundgebungen und nach der Wahl auf das Land pfeifen". Schmidt erklärte, dass man keinen Koalitionswahlkampf führe, man Rot-Rot-Grün ebenso verhindern müsse, das für die SPD bei der nur geringsten Chance ausgemachte Sache sei, wie komplizierte, kaum regierungsfähige Koalitionen. Links und rechts gebe es keine Alternative, sondern nur die Gefahr, die Gesellschaft zu spalten.

"Schulz fehlt Charakterstärke"

Die mutmaßlich fehlenden Unterschiede zwischen den größeren Parteien zeigte die Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer bei der Wirtschaftspolitik ebenso auf, bei der sie die geringe Arbeitslosigkeit und niederste Jugendarbeitslosigkeit in Europa als Unionserfolge reklamierte, wie bei der Familienpolitik, Bildung, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse oder Inneren Sicherheit, "die in der Hand der Sozialdemokraten nichts zu suchen" habe. SPD-Kanzlerkandidat Schulz lasse jene "Charakterstärke vermissen, die nötig ist, um ein Land zu führen", wie es für sie sein Gesinnungswandel gegenüber der Türkei belegte.

Für Annegret Kramp-Karrenbauer habe "die SPD keinen eigenen politischen Kompass", komme es "nicht auf das an, was sonntags geredet, sondern auf das, was montags umgesetzt" werde, wie sie es am Beispiel des von der Union konsequent umgesetzten Asylrechts festmachte. Man könne nicht auf der einen Seite konsequente Rückführungen fordern, gleichzeitig aber im Bundesrat die Anerkennung sicherer Herkunftsländer in Nordafrika verweigern. Parallelen zeigten sich zwischen Franken und dem Saarland bei dem Fokus auf den ländlichen Räumen oder beim Weinbau, während Annegret Kramp-Karrenbauer mit dem hohen Bierkonsum in ihrer Heimat überraschte. In Neustadt und anschließend in Cadolzburg sollte sie mit Frankenwein Lust für weitere Besuche bekommen.

Politische After Work Party

Neue Wege des Polit-Dialoges ging der CSU-Ortsverband Neustadt mit einer "After Work Party", wie sie nach Auskunft von Vorsitzendem Markus Löw in München seit Jahren als beliebte CSU-Veranstaltung "hunderte Besucher" in die "Lounge in the City" lockten. Die Premiere in der Eventbar "Gecco" mit Gästen aus Politik und Wirtschaft weckte erwartet großes Interesse und bot Gelegenheit zum ganz persönlichen Meinungsaustausch. Dazu musste man mit Bundesminister Christian Schmidt, den Landtagsabgeordneten Hans Herold (bei einer Kurzvisite) und Andreas Schalk aus Ansbach, Bezirkstagskandidat Thomas Zechmeister sowie Kreis- und Stadträten die Köpfe "eng zusammenstecken", da DJ Chris Deluxe, alias Bürgermeister Christian von Dobschütz, für die "coole Musik zu den coolen Drinks bei der coolen Party" sorgte. Viele Anliegen konnten so in legerer Atmosphäre "direkt an den Mann" gebracht werden.

Herold informierte am Rande, dass für den Bau des Geh- und Radweges zwischen Frankfurt und Klösmühle nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) eine Festbetragsförderung in Höhe von 100.000 Euro gewährt werde und damit diese "dringend erforderliche Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit" eine hohe staatliche Förderung erfahre. Bei den lokalen Themen deutete Minister Schmidt, dass sich nach kontinuierlicher Arbeit der Abbau der Barrieren am Bahnhof Neustadt abzeichne.

Harald J. Munzinger