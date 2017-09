Kreisobstanlage lädt zum "Tag der offenen Tür"

Alles rund um den Gartenbau erfahren Sie in Uffenheim - vor 1 Stunde

UFFENHEIM - Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neustadt/Aisch-Bad Windsheim e.V. lädt alle Interessierte zu einem "Tag der offenen Tür" in die Kreisobstanlage nach Uffenheim ein.

Die Besucher können sich am „Sonntag der offenen Tür“ in der Kreisobstanlage über den Stand des Gemüse- und Obstanbaus informieren. Foto: Landratsamt



Die Veranstaltung findet am Sonntag, 10. September, von 14 Uhr bis 17 Uhr, in der Kreisobstanlage, Adelhofer Straße in Uffenheim statt.

Die Besucher können sich über den Stand des Gemüse- und Obstanbaus in der Anlage informieren und erhalten fachliche Erklärungen zu gartenbaulichen Fragen. Vorbereitet und durchgeführt wird die Veranstaltung von den in der Anlage aktiven Gartenbauvereinen zusammen mit dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

