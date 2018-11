Kreuzung wird entschärft

MARKT ERLBACH - Zur Entschärfung der Verkehrsproblematik im Kreuzungsbereich der Nürnberger Straße und der Erlanger Straße will das Staatliche Bauamt als "erste und schnell umzusetzende Abhilfe" eine mobile Fußgängerampel über die Nürnberger zur Erlanger Straße anbringen.

Die Vertreter des Staatlichen Bauamtes Ansbach mit dem Leiter Heinrich Schmidt (3. v. r.) und der Marktgemeinde mit Erster Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß (3. V. l.) nahmen die Stelle an der Nürnberger Straße in Augenschein, wo schnellstmöglich eine mobile Fußgänger-Druckampel für Sicherheit der Fußgänger sorgen soll. © privat



Sie soll bis spätestens Februar 2019 installiert sein, wovor die Marktgemeinde den Gehweg und Bordstein im Querungsbereich anpassen muss.

Schon im Juli war vom Staatlichen Bauamt Ansbach eine 24-Stundenzählung an sieben Messstellen im Einzugsbereich der beiden Staatsstraßen 2244 und 2252 in Auftrag gegeben worden. Amtsleiter Heinrich Schmidt hatte einem entsprechenden Gesuch der ersten Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß nach einer umfassenden Verkehrszählung sofort zugestimmt und diese noch vor den Sommerferien durchführen lassen. Bernd Löwinger, Anlieger an der Erlanger Straße, hatte auf die zunehmende Verkehrsbelastung hingewiesen und sich diesbezüglich an die Bürgermeisterin gewandt.

Heinrich Schmidt kam nun zur deren Erörterung nicht nur mit den Auswertungen der Verkehrszählung nach Markt Erlbach, sondern mit seinen zuständigen Mitarbeitern, Vertretern des Landratsamtes als untere Verkehrsbehörde und der Polizei. Die Bürgermeisterin hatte zudem die Fraktionssprecher der Marktgemeinderatsfraktionen sowie den Zweiten und Dritten Bürgermeister zu diesem Ortstermin geladen. Die nun vorgelegten Zahlen machen betroffen: So passieren alleine die Nürnberger Straße täglich rund 8.300 Fahrzeuge, die Erlanger Straße ist mit 2.000 Fahrzeugen belastet. Von untergeordneter Bedeutung sind dagegen die Verkehrsströme in und aus der Hauptstraße und der Wiesenstraße.

Als erste Maßnahme soll die mobile Fußgängerampel deshalb eingesetzt werden, um erst einmal die Akzeptanz durch die Fußgänger an dieser Stelle zu testen. Um mittelfristig die Verkehrsströme zu entzerren und mehr Sicherheit für die Fußgänger zu erreichen, sollte in einem weiteren Schritt die Verlagerung der Einmündung Erlanger Straße in Richtung Osten in die Nürnberger Straße angegangen werden. Schon vor einigen Jahren wurde diese Baumaßnahme diskutiert, allerdings muss dazu erst ein Grundstück erworben werden. Die Bürgermeisterin ist hier schon in Gespräche eingetreten, genauso wie sie seit Jahren über den Landtagsabgeordneten Hans Herold fordert, die große Ortsumfahrung für Markt Erlbach in den nächsten Ausbauplan der Staatsregierung zu bekommen. Da es hierzu "leider noch keine Aussage" gebe, will sich Dr. Birgit Kreß "weiter dafür einsetzen".

Angesprochen wurde bei dem Ortstermin auch die Forderung von Anliegern aus der Ansbacher Straße, die sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wünschen. Das Staatliche Bauamt wird dort eine entsprechende Messung vornehmen, um dazu eine fundierte Aussage treffen zu können.

Mit hohem Tempo an Gruppe vorbei

Die Fachkompetenz vor Ort zu haben, nutzte die Marktgemeinde, die auch durch Geschäftsleiter Sebastian Gaukler und Bauamtsleiter Michael Schlag vertreten war, die Querung der Staatsstraße 2252 zum Sportpark Haidter Weg in Augenschein zu nehmen: Zu der ohnehin schon großen Verkehrsbelastung kommt hier noch die Überschreitung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 50 km/h. "Selbst die Menschenmenge am Straßenrand, die sich anlässlich des Ortstermins dort einfand, flößte den LKW- und PKW-fahrern keinen Respekt ein", wurde festgestellt. Mit überhöhtem Tempo passierten sie diesen Kreuzungsbereich.

Vom Staatlichen Bauamt wird dort eine Geschwindigkeitsanzeigetafel empfohlen, welche die Marktgemeinde schnellstmöglich anbringen wird. Weiter soll über die Regierung von Mittelfranken ein Antrag gestellt werden, um eine bauliche Maßnahme für Fußgänger zu erwirken. Auch dies werde der Markt Markt Erlbach umgehend anstoßen, wird aus dem Rathaus versichert.

Als Resümee wird der Ortstermin als sehr konstruktiv beurteilt. Die Bürgermeisterin bedankte sich bei allen Beteiligten insbesondere beim Staatlichen Bauamt, das sich viel Zeit genommen hatte, um nicht nur die Erhebung auszuwerten, sondern alle "Problemzonen" vor Ort zu besichtigen. Dr. Birgit Kreß: "Zusammen konnten kurz- und mittelfristige Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. Langfristig aber wird nur eine Ortsumfahrung Entlastung und Sicherheit für die Anlieger und Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde bringen".

