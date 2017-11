Kultur der Jugend erlebbar machen

Neuauflage der "Kunstachse Aisch" im LAG-Vorstand verworfen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Es wird keine Neuauflage der "Kunstachse Aisch" geben. Ein der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Aischgrund gemachter Vorschlag stieß in deren Vorstand auf Skepsis und schließlich auf breite Ablehnung.

Anne Billenstein informiert über den aktuellen Stand der Dinge bei den Projekten, wie etwa über das "Langhaus Saxen" oder die "Inwertsetzung der historischen Schmiede" in Neustadt. © Harald Munzinger



Eine Wiederholung der vielbeachteten Kunstaktion im Jahr 1999, an die heute noch ein halber aus der Erde ragender VW-Käfer am Ortseingang von Uehlfeld erinnert, wurde von Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm zwar als "charmante Idee" bezeichnet, doch wähnte er "ein Projekt nur für Künstler zu kurz gesprungen". Zudem sei es "zu komplex und teuer".

Angenommene Kosten von 150.000 Euro wurden in einer kurzen Aussprache bezweifelt, eher das Doppelte für realistisch gehalten, womit es schwer sein dürfte, die Gemeinden einzubeziehen. Ein Anstoß sollte der externe Vorschlag dennoch sein, bei weiteren Projektplanungen den Fokus auf Kunst und Kultur zu richten, sie für die Jugend erlebbar zu machen. Dabei die Schulen einzubeziehen, mache mehr Sinn, als eine reine Aktion für Künstler, stimmte man überein. Vorsitzender Werner Stöcker regte dazu an, dass alle Schulen einen Beitrag leisten könnten und schon die Grundschulen ermuntert werden sollten, "sich was zuzutrauen".

Kunst auch ein aktuelles ILEK-Thema

Die "Kunstachse Aisch" könnte allerdings doch noch zu einem Thema werden, wie Bauoberrat Joachim Reindler vom Amt für Ländliche Entwicklung wissen ließ, dass man sich auf ILEK-Ebene schon mit der Kunstachse befasst habe. Auf der könne man sich in jeder Gemeinde ein nachhaltiges Kunstwerk und auch eine Verknüpfung mit Nürnberg als Europäische Kulturhauptstadt vorstellen. Warum nicht in einem Kooperationsprojekt mit der LAG, brachte es Reindler in die Ideensammlung ein, zu der auch der Vorschlag von Dr. Michael Thiem notiert wurde, namhaften Künstlern aus der Region die Erinnerung zu bewahren.

Anne Billenstein informierte über den Stand der Projekte, die, wie etwa das "Langhaus Saxen" in der Gemeinde Diespeck oder die "Besucherlenkung" in Ipsheim und die von Leader-Manager Ekkehard Eisenhut als sehr gelungen gewürdigte Nachbildung es Gedenksteins "Spinnerin" in Westheim abgeschlossen sind. Ferner zeigte sie bewilligte und in der Umsetzung befindliche Projekte auf. Dazu gehörte unter anderem die "Inwertsetzung der historischen Schmiede" in Neustadt, das "Schaudepot" in den Neustädter Schloss-Museen, ein Brunnen in Sichartshof sowie die Streuobstinitiative Burgbernheim und die Etablierung der FabLabs Neustadt und Fürth beziehungswese Technische Ausstattung des FabLabs in Bad Windsheim.

"Fremdschämen" und Appell

Bei einem Kooperationsprojekt zur Erfassung historischer Kulturlandschaften stellte stellvertretende LAG-Vorsitzende Carola Kabelitz bei einem Treffen besonders engagierter Ehrenamtlicher auf mittelfränkischer Ebene fest, dass sich hier der Landkreis „eher bescheiden“ ausnehme. Ihr "Fremdschämen" verband sie mit dem Appell, für dieses Projekt "mehr Leute zu aktivieren".

Besondere Bedeutung in den Lokalen Aktionsgruppen auf die Bewahrung jüdischen Kulturgutes gelegt. So wird in Trägerschaft der LAG Romantische Straße "Jüdischem Leben in Mittelfranken" nachgespürt (was bewilligt und in der Umsetzung ist), sind die Judenschule Ickelheim und der jüdische Friedhof von Uehlfeld im Stadium der Beratung.

Harald Munzinger E-Mail