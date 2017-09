Kunst und Magie: Kindertrempelmarkt feiert 40. Jubiläum

Mit Zauberei des Meisters "Cartini" - Tag der Kinderrechte - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Seit 40 Jahren beschließt der "Kindertrempelmarkt" der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) das Neustädter Ferienprogramm. Eine Tradition, die beim Jubiläumsmarkt mit einem großen Fest gefeiert wurde.

Ausrangiertes Spielzeug ver- und anderen kaufen, prägte den Kindertrempelmarkt, umrahmt von Kunst, Musik und Magie. © Harald Munzinger



Bei dem waren zwar die Kids die Hauptpersonen und standen ihre mit einer Kunstaktion postulierten Rechte im Mittelpunkt des Geschehens, doch fanden sich auch namhafte Gratulanten mit der stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden Marietta Eder an der Spitze ein, die Lissy Gröner als Initiatorin ebenso würdigten, wie alle Kräfte, die ihr "großartiges Projekt" über Jahrzehnte mit großen Engagement fortsetzten.

Mit Zauberei des Meisters "Cartini" und Musik der Rockband "Estida" ging der Trempelmarkt in ein großes Familienfest über, an dem auch die Sonne ihre "helle Freude" zu haben schien, ehe ein Regenschauer ein vorzeitiges Ende sorgte. Da war die Botschaft vom Tag der Kinder(rechte) mit bunten Luftballons schon "in alle Winde unterwegs".

