Kunstausstellung zeigt "die bunte Vielfalt des Lebens"

NEUSTADT/AISCH - Die zweite Ausstellung im Jubiläumsgaleriejahr des Kunstkreises Neustadt/Aisch empfängt die Besucher mit einem Farbenrausch, der die tristgrauen Wintermonate vergessen lässt. "Siehe – die bunte Vielfalt des Lebens" ist der Titel der Bilder von Brigitte Fleichmann zugleich Programm der 339. Kunstausstellung in der "Galerie in der Sparkasse".

Zu einem reizvollen Farbenrausch im Kontrast zum Alltagsgrau lädt die 339. Ausstellung der "Galerie in der Sparkasse" ein. © Harald Munzinger



In diese lockt ein buntgefächertes Kleid am Treppenaufgang, das die Blicke magisch anzieht. Sowohl bei einigen Bildern im Erdgeschoss, wie auf der "Galerie" setzt sich dieser Farbzauber in vielfältiger Form fort. Brigitte Fleischmann setzt mit ihm einen sehr bewussten Kontrast zum täglich von den Medien vermittelten Leid und Elend auf der Welt, will die Menschen "etwas Schönes empfinden" lassen, den Blick auf die bunte Vielfalt des Lebens richten. Denn den verliere man nur zu leicht in einer hektischen, zielstrebigen und karriereorientierten Gesellschaft.

"Begegnungen, Bewegungen, Farbenspiele der Natur, die Natur selbst, all dies geht oft in unserem Alltag an uns vorbei und wird als selbstverständlich hingenommen", ist es die Botschaft der Künstlerin, die mit ihren Bildern an ihren ehemaligen Arbeitsplatz zurückkehrt. Jahrzehnte war sie in der Sparkasse tätig, nebenbei noch auf dem Bauernhof. Eine Lebensphase mit wenig Zeit für die Schönheit des mittelbaren Lebensumfeldes, doch hatten sie die Eltern gelehrt, mit der Natur zu leben, sie zu erleben.

Intensiver sollte dies in einer schweren Zeit in ihrem Leben werden, in dem sie sich auf das Wesentliche habe konzentrieren müssen, berichtet Brigitte Fleichmann über den Zugang zur Kunst in einer Maltherapie. In der hatte sie auch das Wunder der "Therapie der Farben" erfahren, die sie durchdringen und die Möglichkeit eröffnen sollte, Stimmungen auszudrücken. Von diesen "erzählen" einige ihrer zahlreichen Bilder, die mit ganz unterschiedlichen Motiven eine farbintensive "Handschrift" von Brigitte Fleischmann prägt.

Wobei Handschrift durchaus wörtlich zu nehmen ist, da viel mit den Finger gemalt oder getupft mal, mit der Hand über das Bild gewischt wird. Von bunter Vielfalt zeugt dann auch das Umfeld, erzählt der Künstlerin schmunzelnd über ihr Wirken und die große Nachsicht ihrer Familie, wenn die Farbtupfer nicht nur auf der Leinwand landen. Sie habe autark ihren eigenen Stil entwickelt, sich nicht von Kunstkursen oder der Stilistik anderer Künstler beeinflussen lassen wollen, habe sich "alle Spielarten der Technik und des Ausdrucks in vielen Versuchen selbst angeeignet", so Fleischmann, die mit ihren Bildern den Menschen Freude bereiten will.

Farben als Stimmungsventil

War die Kunstkreisvorsitzende und Galeriebetreuerin Gertraud Geißendörfer vor zehn Jahn Jahren auf Brigitte Fleischmann aufmerksam geworden und hatte ihr mit einer "Zusatzausstellung" im Kundenraum der Sparkasse "sehr viel Zuversicht" in ihr künstlerisches Wirken vermittelt, bestaunt sie heute dessen großartige Entwicklung. Von anfangs konservativen Motiven ihres Lebensumfeldes, sind diese Grenzen längst gesprengt, darf sich die Fantasie in unerschöpflichen Ausdrucksformen entfalten, wobei damals wie heute das breite Farbspektrum für Brigitte Fleischmann das Ventil für Stimmungen, Gefühle, Momentaufnahmen ihres Lebens war und ist. Farben spiegelten ihre Empfindungen, "beeinflussen im Umkehrschluss aber auch unser Leben und haben eine heilende Wirkung".

Gewandelt haben sich nicht nur die Motive der "größer, mutiger", aussagekräftiger gewordenen, oftmals abstrakten Bilder“ von Brigitte Fleischmann, sondern auch die Techniken, die sie – ausgehend von der Acrylmalerei - teilweise kombiniert und auch Naturmaterialien einbezieht. Die Künstlerin, die schon in vielen Ausstellungen im Landkreis und darüber hinaus Beachtung genoss, möchte nach eigenen Angaben "Menschen erfreuen, sie jedoch auch zum Nachdenken anregen mit dem Wunsch, die in meinen Bildern verborgenen Ideen sowie die darin erzählten Geschichten wahrzunehmen".

Kunstkreisvorsitzende Gertraud Geißendörfer bewundert die kreative Entwicklung von Brigitte Fleischmann (v. r.) die hier Furnierreste und kleinste Perlen in die Acrylmalerei integriert und damit einen besonderen optischen Reiz geschaffen hat. © Harald Munzinger



In einigen sind sie wie in einem offenen Buch zu lesen, bei anderen stecken sie in Orakeln, was einen besonderen Reiz ausmacht, etwa zu ergründen, was "hin und her gerissen" hat. Nichts sei geplant, sie kenne am Anfang das Ende ihrer Bilder nicht, die je nach Stimmungslage sprühendes Leben ausstrahlen oder eher eine beruhigende Wirkung haben, lässt Brigitte Fleischmann beim Galerie-Rundgang wissen und gesteht schmunzelnd ein, nicht genau zu wissen, wie das eine oder andere entstanden war. Sie möchte die Betrachter anregen, wieder bewusster wahrzunehmen, was sie an bunter Vielfalt des Lebens umgibt, und wünscht sich, dass sie nach dem Galeriebesuch "zufrieden sind, schöne Bilder gesehen zu haben".

"Entweder gefallen sie, oder nicht - das bin eben ich", ergänzt die Künstlerin selbstbewusst, die unbeirrt ihren eigenen Weg gegangen ist und sich immer wieder selbst herausgefordert hat. Daraus hat sich ein breites Motivspektrum entwickelt, das den Galeriebesuch zu einem erlebnisreichen Abstecher in eine farbenfrohe Welt der Fantasien werden lässt, die auch kräftig jene der Betrachter anregen.

Bei freiem Eintritt besichtigt werden kann die Ausstellung im März und April Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 16.30 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 17.30 Uhr.

