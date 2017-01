Kunstfestival 2017 in Neustadt feierlich eröffnet

NEUSTADT/AISCH - Seit 40 Jahren wäscht in der "Galerie in der Sparkasse" frei nach Picasso die "Kunst den Staub des Alltags von der Seele". Keine Frage also für Direktor Gunther Frautz zum Auftakt des "Kunstfestivals 2017", dass hier "die nonverbale Erzählform Kunst unverrückbar und dauerhaft Raum und Gestalt hat".

Farbintensiv von tiefer Expressivität des eigenen Erlebens aber auch der Phantasie des Künstlers durchdrungen ist die in Paurics Gemälden fast lyrische Idealisierung des einfachen Lebens in der Region um die Partnerstadt Lipik. © Harald Munzinger



Das neue Galeriejahr wurde traditionell mit der "Dreikönigs-Vernissage" im erneut großen Gästekreis eröffnet und auf ein dreifaches Jubiläum angestoßen: 40 Jahre "Galerie in der Sparkasse" mit inzwischen nahezu 340 Ausstellungen und über 700 Künstlern aus Franken sowie anderen Regionen Deutschland und 19 Nationen, 40 Jahre Sammlung der Galerie mit über 200 teils internationalen Kunstwerken sowie 45 Jahre Kunstkreis Neustadt/Aisch. Für das "kleine Wunder" von 40 Jahren Galerietätigkeit stattete Direktor Frautz der Kunstkreisvorsitzenden Gertraud Geißendörfer Dank ab.

Sie habe mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität für die Vielfalt an Kunstwerken in der Galerie gesorgt, sie zu einem Erlebnis gemacht. So sei denn auch deren Erfolg ihr Verdienst, was die zahlreichen Gäste mit ihrem Applaus unterstrichen und an deren Spitze MdL Hans Herold, Bezirksrat Ronald Reichenberg, Landrat Helmut Weiß und Bürgermeister Klaus Meier ihren unermüdlichen Einsatz ebenso würdigten, wie ihren Kunstsachverstand.

Eine einmalige Kontinuität

Beides spiegelt sich in vielen "markanten und großen Momenten" der vier Jahrzehnte Galeriegeschichte, die in einer "Zeitschiene" dokumentiert sind. Diese informiert über interessante Details und bringt Höhepunkte der Kunstkreisinitiative in Erinnerung, die mit Ausstellungen in der Rathaus Ehrenhalle noch fünf Jahre länger die Kulturszene der Region bereichert: Eine Initiative mit unvergleichbarer Kontinuität, die man sich auch weiter wünscht. Dafür ist das "Kunstfestival 2017"- musikalisch verkündet von einem Jazzensemble der Musikschule im Landkreis - ein verheißungsvolles Signal.

Eröffnet wird es mit einer Ausstellung des Künstlers Vladimir Pauric aus der kroatischen Partnerstadt Lipik, "ein Vertreter der naiven kroatischen Malerei", wie sie in internationalen Galerien und Museen zu finden sei, wie Direktor Frautz den hohen Stellenwert dieser Kunstrichtung unterstrich. Der Vorsitzenden des "Lipik-Komitess" Ruth Billmann dankte er dafür, mit ihrem Mann Walter Billmann "diese besondere Ausstellung im Jubiläumsjahr möglich gemacht" zu haben und freute sich, dass der Künstler mit knapp 81 Jahren die weite Reise auf sich genommen hatte. Der konnte nach einem durch die rasche Hilfe von Dr. Jochen Born und Rettungssanitäter Ronald Reichenberg gut überstandenen Schwächeanfall die Anerkennung der Galeriebesucher genießen, die Walter Billmann mit dem Künstler und dessen in seinen Bilder in den buchstäblich "schönsten Farben" gemalter Heimat vertraut machte.

Leidenschaftlicher Hobby-Maler

Er stellte einen schlichten, bescheidenen, zurückhaltenden, sogar ein bisschen scheuen Mann vor, der gleichwohl wisse, was er als leidenschaftlicher Hobby-Maler seit über 50 Jahren könne und stolz auf seine Kunst sein dürfe. Kennengelernt habe man ihn durch die Einladung seines Sohnes und sei in seinem Haus von wunderschönen Bildern überrascht worden: Gemaltes Obst als wäre es frisch geerntet in Körben, Landschaften in strahlendem Grün, Gelb und Rot, orangeglühender Sonnenuntergang und tiefblauer Himmel und dazu skeletthaft in der Landschaft stehende Bäume, einfache Menschen, Bauern auf dem Feld, Hirten, Schafe und Ziegen hütend, ein alter Mann mit glänzendem Gesicht seine Pfeife rauchend, Angler am Ufer mit glitzernden Fischen an der Leine, und der bunte Hahn, Symbol des Lebens. "Wir waren von diesen freudestrahlenden Bildern tief beeindruckt in all dem Elend das draußen um uns herum war", so Billmann über den später immer wieder besuchten unermüdlich schaffenden Künstler.

Vladimir Pauric sei kein ausgebildeter, intellektueller Maler. Die Malerei sei für ihn indes mehr als nur ein Hobby. Sie sei seine Leidenschaft, habe ihm die Kraft gegeben, viele Tiefschläge in seinem Leben zu überwinden. Durch einen Unfall 1944, bei dem er durch Handtieren mit einem Minenzünder als Achtjähriger die rechte Hand verloren habe, sei er frühzeitig gehandicapt gewesen. Zum Beginn der 60er Jahren habe er sich zum Therapeuten ausbilden lassen und während dieser Zeit die Naive Kunst der Podraviner Schule und die so genannte "Naive Malerei" kennen gelernt, für die er sich begeisterte und sich diesem Kunststil widmen sollte.

Inspiration im täglichen Leben

Dass er nur mit einer Hand mit so starkem Ausdruck Bilder von Landschaften, wunderschöne Tiere, das bäuerliche Leben oder die typische Pferdezucht Slawoniens sowie die Fischzucht in den zahlreichen Karpfenteichen male, versetzte die Besucher der Vernissage zusätzlich in Staunen, die Paurics Bilder auch von farbenprächtiger und lebensfroher Folklore seiner Heimat, den "modellierten" Gestalten und Landschaften bewunderten. Die Inspiration für seine Bilder findet er nach eigener Schilderung "im täglichen Leben, auf dem Land, bei der Feldarbeit, beim Fischfang und der Jagd". Mit akribischer Genauigkeit und Treue zum Detail strahle seine Kunst die Natürlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit der Menschen in seiner Heimat aus.

Alles sei, so Walter Billmann, "mit der tiefen Expressivität des eigenen Erlebens aber auch der Phantasie des Künstlers durchdrungen. Die Gemälde atmen die Anspruchslosigkeit, den naiven Symbolismus, die spontane Aufrichtigkeit, die romantische Atmosphäre, die Sentimentalität und die fast lyrische Idealisierung des einfachen Lebens auf dem Lande". Die Bilder von Vladimir Pauric fänden sich inzwischen in vielen Privatsammlungen in Italien, in den USA, in Österreich und in Deutschland, ausgestellt habe er sie in vielen Städten Kroatiens sowie in Österreich und Deutschland. "Ohne Malen kann ich einfach nicht leben, ich habe immer das Bedürfnis mich auszudrücken. Dabei finde ich meine innere Ruhe und Entspannung", zitierte Walter Billmann Vladimir Pauric, der 1995 schon einmal mit seinen Bildern in der Kunstkreis-Galerie bewundert worden war, damals mit einem weiteren Künstler aus Lipik, Matija Grgurgevic.

Vor 25 Jahren erster Hilfstransport

Das Lipik-Komitee als Freundschaftsverein zwischen den beiden Partnerstädten Lipik und Neustadt/Aisch freue sich über den Besuch des Künstlers zusammen mit seinem Sohn und Tonci Baric, der in Slawonien seit eh und je die Fahne einer wunderbaren Freundschaft hochhält. Einer Freundschaft, die auch schwere Zeiten überstanden hatte,wie Billmann ein weiteres Jubiläum der besonderen Beziehungen zu Lipik in Kroatien ansprach.

Vor 25 Jahren war von Neustadt der erste Hilfstransport während des Bürgerkrieges nach Lipik gestartet worden. Viele weitere sollten folgen, für die betroffenen Menschen "ein kleiner Lichtblick in all dem Dunkel".

Harald J. Munzinger

