Künstlerkollektiv stellt im "Alten Schloss" aus

Maria Gramming führt Kunst und Dokumentation zum Thema Medizin zusammen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - 2018 feiert die Klinik an der Peripherie der Kreisstadt ihr 60-jähriges Bestehen. Ehe sie ihre Pforten öffnete, wurden über sechs Jahrzehnte Abertausende Kinder im Krankenhaus im "Alten Schloss" geboren, Kranke operiert sowie nach medizinischer Behandlung geheilt entlassen und auch Patienten in ihren letzten Lebensstunden betreut. Eine (fast) vergessene Ära des historischen Gebäudes, in dem heute Museen jährlich Tausende Besucher zählen.

In Watte gebettet waren die Patienten im "Alten Krankenhaus" so wenig, wie sich die Hoffnung auf eine Welt in Watte erfüllt, was der Peter Gramming mit seiner Installation zum Ausdruck bringt. Foto: Harald Munzinger



Nun bringt diese eine "Ausstellung zwischen Kunst und Dokumentation" in Erinnerung. Angestoßen wurde sie von der Künstlerin Maria Gramming, die in ihren Söhnen immer wieder erzählte, dass sie im einstigen Markgrafenschloss geboren seien und Walter Gramming, wie Bruder Peter renommierter Künstler, ans Herz legte: "Da musst du mal was draus machen". Nun wäre Maria Gramming stolz, was er "draus gemacht", eine außergewöhnliche Hommage an das "Alte Krankenhaus" kuratiert und gestaltet hat.

Am Sonntag, 11. September wird sie um 11 Uhr eröffnet und kann bis 8. Oktober zu den Museumszeiten – Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr - unter dem Titel "Das Krankenhaus im Alten Schloss – die Überschaubarkeit von Leben und Tod" besichtigt werden, was in Gruppen und mit Führung auch nach telefonischer Vereinbarung mit dem Karpfenmuseum möglich ist. Zu einer Gesprächsrunde über die Historie des "Alten Krankenhauses" und dessen "Innenleben" mit dem Arzt für Allgemeinmedizin Peter Pfeiffer und dem Facharzt für Orthopädie, Bernd Schnizlein, wird am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr in das Schlossgewölbe eingeladen.

Interviews mit Zeitzeugen

Beide waren für Walter Gramming wertvolle Informationsquellen bei seinen Interviews auch mit weiteren Zeitzeugen über die medizinische Versorgung hinter historischem Gemäuer, woraus sich ein interessantes Mosaik der Klinik ergab, das manche Utensilien aus Nachlässen der einst dort wirkenden Ärzte ergänzen sollte. Walter Gramming konnte neben seinem Bruder Peter auch weitere Künstler für die Idee begeistern, die Medizin an ihren einstigen Wirkungsort zu bringen.

Dabei wollte man sich aber nicht auf den Dokumentation des "Alten Krankenhauses" beschränken, darf der Besucher nicht nur eine nostalgische Rückschau erwarten, sondern spannten die zehn Mitwirkenden den Bogen weiter auf die "Überschaubarkeit von Leben und Tod", woraus eine in ihrer Art wohl einzigartige Ausstellung zu diesem spannenden Themenkomplex entstehen sollte.

Frauenreigen um "Leber-Labaroskopie"

So verbindet etwa "ushi f" unter dem Motto "Tuchfühlung" in Videosequenz Bilder der "frühen, beängstigenden Technik der Laparoskopie-Aufnahmen der Leber" mit einem "absurd-anmutigen Reigen" einer Frauengruppe oder führt Manfred Hönig die Ausstellungsbesucher in eine Kapuzinergruft mit Trockenmumien in Palermo, "beklemmend faszinierend, fremd, aber doch ein Teil von uns". Robert Kahls fotografische Leidenschaft gilt der "Schönheit des Verfalls", die er in längst vergessenen Orten – wie etwa den einstigen Beelitz-Heilstätten - und Objekten als "stumme Zeugen" dokumentiert.

"Monster" nennt Wolf-Dietrich Weisbach eine Serie menschlicher Organabbildungen, die er in einer Manufaktur für menschliche Lehrobjekte in Franken fotografierte, dreidimensional ergänzt durch das einstige "leibhaftige Lernskelett" aus dem Nachlass von Bernd Schnizleins Vater und Großvater, Chirurgen im "Alten Krankenhaus", das der Großvater in den Anfängen leitete. Walter Gramming lässt die legendäre "Weiße Frau" erscheinen und Bruder Peter, seit Mitte der 80-er Jahre in Ulm lebender Theatermeister, bettet die Patienten in Watte, wie es "die Wahrnehmung eines Neugeborenen" sein könnte und die "zugleich unerfüllte Hoffnung auf eine Welt in Watte" ist.

"Scheenste Grangheid dauchd nix"

Menschengeflecht und Organismus projiziert Dietmar Lisson mit animierten Bleistiftzeichnungen auf rundem Screen, der Fotograf Andreas Riedel macht mit seinen Bildern gewohnt hintergründig-humorvoll deutlich, dass "die scheenste Grangheid nix dauchd" und die in Neustadt geborene Künstlerin Simone Koch geht auf ihre ganz eigene Art der Frage nach, "woher das Leben kommt, wohin es geht, wie die Lebewesen miteinander in Verbindung stehen und welche Rolle der Mensch in diesem Gefüge steht".

Schließlich stellt Angelika Summa Objekte aus ihrem bevorzugten Material Metall aus und sorgt dafür, dass "in der Differenz zwischen dem organischen Anschein und der kühlen Ästhetik der metallischen Körper die vibrierende Spannung für den Betrachter liegt".

Die Ausstellung wird am 11. September um 11 Uhr von Erstem Bürgermeister Klaus Meier, kabarettistisch begleitet von Brigitte und Killen McNeill, eröffnet. Gespannt sind Walter Gramming und sein Künstlerkollektiv auf die Besucherresonanz bis zur Finissage am Sonntag, 8.Oktober um 15 Uhr.

