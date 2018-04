Kunstwerke bringen Farbe in die Neustädter Klinik

Künstlerin aus Scheinfeld begeistert mit gemalten Erinnerungen - vor 1 Stunde

NEUSTADT - "Lust auf Farbe" macht Angelika Kohler aus Scheinfeld bei der 110. Kunstausstellung in der Klinik Neustadt. Dass sie damit die Sehnsucht vieler Menschen erfülle, wurde bei der Vernissage betont.

"Lust auf Farbe" macht Angelika Kohler auf Einladung des Kulturbeauftragten Manfred Frühwald mit der 110. Kunstausstellung in der Klinik Neustadt. Foto: Harald Munzinger



Zweiter Bürgermeister Peter Holzmann und Pflegedienstleiter Dieter Schütz stimmten darin nach (viel zu) langem tristen Grau überein. Auch wenn der erste richtige Frühlingstag nun die Hoffnung nährte, dass auch bald der Natur wieder leuchtende Farben eingehaucht sein werden, werde diese erst einmal auf Angelika Kohlers Bildern gut tun, was Holzmann insbesondere den Patienten beim kleinen Spaziergang durch die Galerie im zweiten Obergeschoss des Krankenhauses wünschte.

Schütz empfahl diesen auch den Besuchern der Klinik, in der er die Künstlerin mit Kulturbeauftragtem Manfred Frühwald willkommen hieß. Sie habe vor 20 Jahren mit den Malen begonnen, berichtete die von einer künstlerisch aktiven Familie geprägte Angelika Kohler aus Scheinfeld. Zunächst besuchte sie einen Aquarell-Malkurs bei Sieglinde Kaminiski und bildete sich dann bei Hannelore Fleischmann sowie Jürgen Schülein und entwickelte sich auch im eigenen Experimentieren mit verschiedenen Ausdrucksformen weiter.

Für ihre erste Ausstellung in der Klinik Neustadt wählte Angelika Kohler (60) überwiegend gemalte Reiseerinnerungen aus und entführt die Betrachter unter anderen nach Marokko oder Nepal sowie in das "nahe" Bad Füssing. Dabei wird ihre Leidenschaft Landschaftsmalerei ausdrucksstark deutlich, aber auch Blumen, abstrakte Malerei sowie Collagen haben es der Künstlerin angetan, die sich immer wieder gerne an Neuem versucht. Dabei, so ließ sie den Gästekreis der Vernissage wissen, bevorzuge sie die großflächige Malerei in Acryl und Aquarell ebenso, wie in Öl, mit den zu arbeiten sie als beruhigend empfindet.

Lange Liste an Ausstellungen

Mit der Neustädter Klinikgalerie ergänzt Angelika Kohler eine schon lange Liste von Einzelausstellungen etwa im Neuen Rathaus von Scheinfeld, in der "Residenz" sowie in der Klinik Bad Windsheim oder im Emskirchner "Aurachtreff" oder im "Keidenzeller Hof" in Keidenzell sowie in der Tagespflege Markt Bibart (Dauerausstellung). Mit Erfolg nahm die Künstlerin diversen "KISS"-Malwettbewerbs-Ausstellungen ebenso teil, wie unter anderem an der Gemeinschaftsausstellung in der Markt Erlbacher AWO.

"Lust auf Farbe" macht Angelika Kohlers Ausstellung in der Klinik Neustadt bis 30. Mai. Sie kann täglich von 8 bis 21 Uhr kostenlos besichtigt werden. Die Künstlerin lädt auch gerne in ihr kleines Atelier in Scheinfeld (Schafbergstraße 21) ein, bittet um Anmeldung unter 09162/7574 oder per E-Mail geli.kohler@t-online.de.

Harald J. Munzinger