Kurz vor Weihnachten: Diebe klauen 22 Christbäume

Laut Polizei war die Aktion definitiv keine spontane Idee - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Böse Überraschung für einen Weihnachtsbaum-Verkäufer aus Neustadt: Auf einem Stand wurden am Dienstag 22 Tannen geklaut. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Hoffentlich tauchen sie vor Weihnachten wieder auf: In Neustadt plünderten bislang Unbekannte dreist einen Weihnachtsbaum-Verkauf. © NN



Hoffentlich tauchen sie vor Weihnachten wieder auf: In Neustadt plünderten bislang Unbekannte dreist einen Weihnachtsbaum-Verkauf. Foto: NN



Bislang Unbekannte haben am Dienstag an der Robert-Bosch-Straße zweiundzwanzig Christbäume geklaut. Laut Polizei wurden die Bäume zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 11 Uhr entwendet. Die Diebe hatten ihren Raubzug gut geplant: Die Umzäunung wurde aufgebrochen, als Fluchtauto diente wohl ein größeres Fahrzeug, so die Beamten weiter. Gesamtschaden: Rund 600 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter werden bei der Inspektion unter 09161 8853 0 entgegen genommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.