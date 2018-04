Kurzfristiger Saisonstart der Neustädter Golf-Anlage

NEUSTADT - Die Adventure-Golfanlage im Neustädter Waldbad ist ab sofort für alle Golf-Fans aus der Region geöffnet. Für den kurzfristigen Saisonstart sorgte der sonnige Dienstag.

Jetzt ist im Neustädter Waldbad wieder Gelegenheit zum Golf-Spaß für die ganze Familie gegeben. Foto: Harald Munzinger



Die ursprünglich für das erste Ferienwochenende am 24. März geplante Eröffnung musste aufgrund des schlechten Wetters und vor allem der Wetterprognosen abgesagt werden. Auch für das Osterwochenende waren die Aussichten alles andere als erfreulich - am Samstag gab es ja tatsächlich noch Graupelschauer und nur knapp positive Temperaturen. "Darum haben wir auch da auf eine offizielle Eröffnungsfeier verzichtet", teilte Karl-Heinz Kolb mit.

Der etwas überraschende Frühlingsauftakt nach den Osterfeiertagen und die Prognosen für die laufende Woche, in der immer noch Ferien sind, hatte in der Regiezentrale der NeustadtWerke dazu bewogen, ganz kurzfristig die Anlage für alle Golffans zu öffnen. Kolb, Leiter der NeustadtWerke: "Wir möchten den Kids - aber gerne auch Erwachsenen - noch die Möglichkeit geben, endlich die frühlingshaften Temperaturen zu nutzen und sich getreu dem Motto der Anlage ‚Golf’n’Fun‘ hier richtig auszutoben!"

Auf fast 1.800 Quadratmetern bietet der weitläufige 18-Loch-Parcour im Waldbad "eine moderne Mischung aus Minigolf und echtem Golf - mit ähnlichen, aber vereinfachten Regeln, fantasievoll gestalteten Bahnen und unterschiedlichsten Hindernissen ein Freizeitspaß für die ganze Familie".

Von der Natur umgeben

Wie auch schon das Waldbad selbst, fügt sich auch der Platz stimmungsvoll in die umgebende Naturkulisse des Aischgrundes ein. In großen Teilen am Waldrand gelegen, spenden die Bäume den Spielenden Schatten, während sie die unterschiedlichen Hindernisse überwinden. Diese bestehen im Wesentlichen aus natürlichen Materialien wie Holzstämmen, Steinfindlingen, Wasserläufen und Sandbunkern und greifen zusätzlich regionale Merkmale auf. Die Bahnen selbst sind mit naturidentischem, stabilem Kunstrasen ausgestattet.

Öffnungszeiten in der Vorsaison (bis zur Eröffnung des Waldbads) sind Montag bis Samstag 13 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr; letzter Einlass jeweils um 17 Uhr. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert und sind, ebenso wie weitere interessante Informationen, im Internet unter www.waldbad-neustadt.de zu finden.

