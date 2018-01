Lachen und Feiern beim Ordensfest in Neustadt

Fastnachtsgesellschaft Geißbock bat traditionell "in den Keller" - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - In altes Fastnachtsbrauchtum knüpfte die Neustädter Fastnachtsgesellschaft Geißbock mit ihrem "Ordensfest" am Dreikönigstag an. Bei dem wurde das Engagement für die Fosenacht "versilbert", zudem der Kreis der Senatoren erweitert.

Vorsitzende Sylvia Seeberger überreichte den ersten Orden Präsident Holger Wesp samt Urkunde zum 25-jährigen Bühnenjubiläum, dann Ehrenmitglied und Neu-Senator Dietrich Heber, Senatorin Christa Götz sowie Ehrenmitglied Werner Trump (v. r.). © Harald Munzinger



Wenn die "Geißböcke" zum Lachen und Feiern "in den Keller" gehen, hat dies seine Wurzeln im Brauchtum der am 11.11.1953 gegründeten, also heuer 65 Jahre alten Gesellschaft. Die pflegte die Tradition des "Ordensfestes" im Neustädter Sonnenkeller, in den man im Vorjahr nach einer längeren Pause wieder zurückkehrte. Am stimmungsvollen Ort sollten nun auch wieder zahlreiche Orden verliehen werden. Dass Vorsitzende Sylvia Seeberger den ersten Sitzungspräsident Holger Wesp verlieh, hatte einen triftigen Grund: Denn ihm ist zum 25-jährigen Bühnenjubiläum mit Heinz Haffki für 50 Jahre als ein prägendes Gesicht der Fastnacht in Neustadt der Sessionsorden gewidmet. "Geißlein"-Tänzerin Anja Junghans hat die beiden Granden der Narretei für die Jubiläumsurkunden karikiert, Michaela Eckendörfer die originellen Portraits für den Sessionsorden aufbereitet.

Gelungen fanden ihn bei der Ordensverleihung Senatorin Christa Götz sowie die Ehrenmitglieder Dietrich Heber, Harald Munzinger und Werner Trump. Dietrich Heber wurde mit Günter Korbacher in den Kreis der Senatoren aufgenommen, schallend bekräftig mit dem Häbberla Mäh und Geißbock Helau im Kellergewölbe. In dem hatten es schon die "Ahnen" der jungen Generation ausgerufen, die heute das Bild der Geißbock-Gesellschaft prägt, die damit zuversichtlich in die närrische Zukunft schauen kann.

Mit dem Ehrenpräsisidenten Heinz Haffki (oben) und Präsident Holger Wesp ist der Sessionsorden zwei Granden das Fastnacht in Neustadt gewidmet. © Harald Munzinger



Nach der Hochrechnung von Zweitem Vorsitzenden Michael Eckendörfer sind in den Garden und Tanzgruppen sowie mit Solisten auf dem Parkett des Frohsinns und den Nachwuchs- und etablierten Stars in der Bütt‘ gut 100 Aktive auf der Bühne, viele weitere hinter ihr. Unter diesen wurde Trainer und Betreuer ebenso mit Orden für ihre mit großem Engagement und hohem Zeitaufwand verbundene Arbeit gedankt, wie ihren Schützlingen. Direkt vom Training hupften die "Hupfer" zur Ordensverleihung. Dazwischen zeigte Sylvia Seeberger im flotten Reim die noch flotter vergehenden Monate und Jahreszeiten auf und viel zu flott verging auch das "Ordensfest".

Bei dem zeigte sich die Neustädter Narrenzunft bestens gerüstet für die sehr kurze Session, für die sich Präsident Holger Wesp und Page Isabell bei den Ordensverleihungen "einküssten". Nur rund vier Wochen nach der Krönung des Kinderprinzenpaares am Sonntag, 14. Januar, ab 14.11 Uhr im Neustädter "Sonnensaal" wird sie auch schon wieder zu Ende sein. Am 14. Februar ist Aschermittwoch!

Die Seniorensitzung geht am Samstag, 20. Januar, ab 14 Uhr über die Bühne der "NeuStadtHalle am Schloss". Tags darauf besuchen die Geißböcke die Seniorenheime. Die Ultimative Faschingsparty (UFaP) steigt am 27, Januar in der "NeuStadtHalle", in der es am 10. Februar ab 19.11 Uhr nur die eine große Jubel-Trubel-Sitzung geben wird. Nach dem Kinderfasching in der Markgrafenhalle am Dienstag, 13. Februar (14 Uhr) wird am Abend der Kehraus traditionell im "Sonnensaal" gefeiert. Die Geldbeutelwäsche am Aschermittwoch beschließt dann nach altem Geißbockbrauch um 12 Uhr im "Neptunbrunnen" die Session mit anschließendem Heringsessen. Dann hat Bürgermeister Klaus Meier wieder den Rathausschlüssel und die Gesellschaft die dafür als Pfand gegebene Narrenkappe.

Harald J. Munzinger