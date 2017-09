Landfrauen strickten für Frühchen und "Sternenkinder"

NEUSTADT/AISCH - Gleich zweimal konnten die BBV-Landfrauen durch ihre Spendenbereitschaft und Fingerfertigkeit große Freude bereiten. Einmal in der Kinderklinik Fürth und einmal bei den "Sternenkindern".

Prof. Junge, Susanne Haselmann und Monika Roggatz freuten sich über die Spendenübergabe durch Renate Ixmeier, Miriam Weghorn und Petra Vicedom (v. l.). Foto: Privat



Im letzten Jahr war die Idee geboren und in den Ortsverbänden dazu aufgefordert worden, für Frühchen und "Sternenkinder" zu stricken und damit den Eltern und den Betreuenden zur Seite zu stehen. Nach Kontaktaufnahme mit der Vorsitzenden des Fördervereins der Kinderklinik Fürth, Susanne Haselmann, war für Kreisbäuerin Renate Ixmeier und ihr Team schnell klar, dass es wirklich großen Bedarf an Söckchen und Mützchen für die Frühchen-Intensivstation gibt. Zu früh geborene Kinder hätten manchmal nur ein Gewicht von 500 bis 600 Gramm. Es sei für die Eltern eine extrem angespannte Zeit, in der die Gedanken nur um die Gesundheit des Kindes kreisten.

"Für diese kleinen Säuglinge gibt es kaum Ausstattung zu kaufen, da die Stückzahlen so minimal sind, dass es sich für die Industrie nicht rechnet", so Ixmeier. Oftmals sei auch in der Familie niemand mehr in der Lage, diese Handarbeiten auszuführen oder die nervliche Belastung sei einfach zu groß. Kreisbäuerin Renate Ixmeier: "Hier konnten die Landfrauen helfen. Insgesamt wurden im Winter 119 einzelne Sockenpaare, 92 einzelne Mützchen und 141 zusammengehörige Sets angefertigt. Sie sollen dabei helfen, das oberste Ziel des Fördervereins zu verwirklichen: Der Klinikaufenthalt für kleine Patienten soll so angenehm wie möglich gemacht werden, damit sie sich wohl fühlen und in einer kindgerechten Umgebung schnell gesund werden können".

Basteln, stricken und häkeln

Wie gerne die Spende entgegengenommen wurde, zeigte die Wertschätzung, die der Landfrauen-Vorstandschaft bei der Spendenübergabe entgegengebracht wurde. Nicht nur die Vorsitzende des Fördervereins, Susanne Haselmann, auch der Chefarzt der Klinik Prof. Dr. med. Jens Klinge und die Stationsleiterin der Station P1 Monika Roggatz waren samt der Pressesprecherin des Klinikums Fürth anwesend, um sich stellvertretend für die vielen fleißigen Hände zu bedanken. Ein Teil der Handarbeiten ging auch an die "Sternenkinder". Die Vorsitzende Tanja Kloha hat selbst zwei "Sternenkinder" und engagiert sich in der Hilfe und Unterstützung anderer verwaister Eltern.

Zusammen mit anderen hat sie eine Gruppe gegründet, in der sie für Kliniken und Geburtshäuser Erinnerungen nähen, basteln, stricken und häkeln. Alle drei Monate findet in Neustadt ein Kreativtag statt, an dem den ganzen Tag aus Spenden genäht und gebastelt wird. Ixmeier: "Wer sich hier noch einbringen möchte ist herzlich willkommen". Die Landfrauen haben sich fest vorgenommen, diese Aktionen weiterhin zu unterstützten. Wer gerne helfen möchte, bekommt an der Geschäftsstelle des BBV oder im Internet eine Anleitung, welche Materialien am besten zu verwenden sind und wie die Größe der einzelnen Teile sein sollte.

Die Stricksachen werden eingesammelt und dann wieder nach Fürth oder zu den "Sternenkindern" gebracht. Über beide Initiativen kann man sich hier auch nähere Informationen einholen.