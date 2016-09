Landrat begrüßt neue Lehrkräfte für Schulen

Schulrat Frank Wessel zeigte verbundene Pflichten auf - vor 2 Stunden

NEUSTADT - "Hier sind Sie unter Freunden", hieß stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein die neuen Lehrkräfte an den Grund- und Mittelschulen im "schönsten Landkreis Frankens und darüber hinaus" willkommen. Schulrat Frank Wessel nahm ihnen den Amtseid ab.

Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher machte die dem Landkreis zugewiesenen Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem neuen Berufsfeld vertraut. © Harald Munzinger



Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher machte die dem Landkreis zugewiesenen Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem neuen Berufsfeld vertraut. Foto: Harald Munzinger



Elf neue Lehramtsanwärterinnen für die Grundschulen und sechs für die Mittelschulen, zu denen sich noch "ein Herr verirrt" habe, gab Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher ebenso "kleine Gedanken" mit in ihre neue Lebensphase, wie fünf Fachlehrern sowie drei fertig ausgebildeten Lehrkräften. Hinzu kamen als "Solitäre" je ein Lehrer auf Probe an Grund- und Mittelschulen sowie eine Förderlehrerin und vier Lehrkräfte mit Arbeitsvertrag. "Das wichtigste Medium" zu sein, sollten die neuen Pädagogen "selbstbewusst mit ins Klassenzimmer nehmen", so Limbacher mit dem Auftrag "was gebe ich meinen Kindern mit".

Die fachliche Leiterin des Schulamtes bezeichnete die Infrastruktur an den 30 Grund- und Mittelschulen als intakt, die Lehrerversorgung aus ausreichend und gut, so dass eine vollständige Erteilung der Pflicht- und Wahlfächer sowie die Gruppenbildung gewährleistet sei. In den Grundschulklassen seien durchschnittlich 21,57 Kinder, in den Mittelschulen 19,82, womit man im Mittel von 20,95 den 21 nahe sei, die mindestens erforderlich seien, um die Lehrer-Stundenzahl zu erfüllen. Längerfristige Erkrankungen würde das Kontingent der mobilen Reserve kaum decken, befürchtete sie.

Texte von Helmut Haberkamm

Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher vermittelte mit Erich Kästner Gedanken zur unendlichen Geschichte der Bildungsreformen, riet hin und wieder zum Perspektivenwechsel – also auch dem Blick aus (ehemals eigener) Schülersicht. Sie rief dazu auf, die Freude am Beruf und die Begeisterung an der Arbeit in den Unterricht zu tragen, der nach Kästner nicht nur auf "Wasserköpfe voll Wissen" ausgerichtet sein solle. Wie die Kollegen Andrea Engelhardt und Heiko Maar wusste Seminarleiterin Kathrin Marhofer, dass die jungen Pädagogen nach langen Jahren des Studiums nun "freudig angespannt" in das Berufsleben gingen, in dem sie Lehrende und in den Seminaren weiter Lernende seien.

Mit Bildern des Neustädter Fotografen Andreas Riedel und den Texten von Helmut Haberkamm machte sie mit der Mundart vertraut, mit der sie im Unterricht rechnen müssten, "wenner de Schlamber aa Moll was finna dädd" oder "Erchendwoos immer fehlt" und neben der Pädagogik der "Babbiergriech" zu bewältigen ist. "Macht eiern Mist allaans" sollte – da "wir sie brauchen" - bestenfalls gedacht werden, wenn es mal drunter und drüber gehen sollte. Der örtliche Personalratsvorsitzende Harald Helgert und Jugendvertreterin Arnold boten für solche Fälle ihre Hilfe an.

Abwärtstrend scheint gestoppt

Der Landkreis als Glücksfall Stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein ließ bei herrlicher Natur, hoher Lebensqualität, vielfältigem Freizeitangebot auf hohem Niveau, kulinarischen Spezialitäten und vielen Attraktionen, die es in den 38 Städten und Gemeinden zu entdecken gebe, keinen Zweifel, dass die Zuteilung zu den Schulen im Landkreis mit der Bildung aufgeschlossenen Kommunen ein Glücksfall war. Nun liege es mit an den neuen Pädagoginnen und Pädagogen, Bildung als Grundlage dafür zu vermitteln, Gegenwart und Zukunft zu bewältigen und den Landkreis weiter zu entwickeln.

Schulrat Frank Wessel zeigte die mit dem Lehramt verbundenen Pflichten auf und "verlor auch ein paar Sätze über die Rechte", ehe die Vereidigung erfolgte und Urkunden übergeben wurden, um dann die neuen Kolleginnen und Kollegen in die Lehrerkonferenzen in ihren Schulen mit dem Auftrag zu entlassen, "sich mit voller Hingabe ihrem Beruf zu widmen“.

Die 20 Grundschulen und eine Privatschule werden im neuen Schuljahr im Landkreis 3287 Mädchen und Jungen besuchen, 784 davon als ABC-Schützen in 83 Klassen (im Vorjahr 797). Mit 1647 Jugendlichen in 152 Klassen zeichnet sich im Landkreis, wie in Mittelfranken, eine leichte Aufwärtsentwicklung ab, scheint der Abwärtstrend gestoppt, der in der Schullandschaft manche Sorgen bereitet, Standortfragen aufgeworfen hatte.

Harald J. Munzinger