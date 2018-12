Landrat stattete Neustädter Patienten Weihnachtsbesuch ab

NEUSTADT/AISCH - Wie seine Amtsvorgänger pflegt auch Landrat Helmut Weiß die Tradition der Weihnachtsbesuche in den Kliniken des Landkreises. Rund 180 Patienten sprach er mit kleinen Präsenten die guten Wünsche zum Fest und zur Genesung zu. Zugleich stattete er Ärzten und Pflegekräften den Dank für einen auszeichneten Dienst ab.

Hohen Besuch hatten Mariana Brito dos Santos mit ihrer kleinen Mabel sowie Papa Daniel Dürr mit Liam aus Markt Erlbach bei der „Weihnachtsvisite“ von Dr. Joachim Schubert, Landrat Helmut Weiß und Stellvertreter Bernd Schnizlein sowie Dr. Liane Humann Scheuenstuhl, Klinikvorstand Stefan Schilling und Neustadts Bürgermeister Klaus Meier (v. l.). © Harald Munzinger



Mit diesen engagierten und hochqualifizierten Kräften sei man in den Kliniken in Neustadt und Bad Windsheim "so gut aufgestellt wie noch nie", betonte der Landrat, „stolz auf unsere Mitarbeiter“. Diese garantierten eine optimale Versorgung, auf die sich die Bürger im Landkreis verlassen könnten.

Das wüssten diese ebenso zu schätzen, wie Patienten aus benachbarten Kreisen, wie es die Zufriedenheitsquote von 98 Prozent bestätigte. Ärztliche Betreuung und Pflege hätten alle 89 in Bad Windsheim besuchten Patienten positiv beurteilt, freute sich Landrat Helmut Weiß, der in Begleitung von seinem Stellvertreter Bernd Schnizlein und Erstem Bürgermeister Klaus Meier, Klinikvorstand Stefan Schilling und Pflegedienstleiter Dieter Schütz in Neustadt die gleichen guten Erfahrungen machen sollte. Während die Chefärztin Liane Humann-Scheuenstuhl, unmittelbar nach der Geburt des Neustädter "Christkindes", und der Urologe Dr. Joachim Schubert die Weihnachtsvisite begleiteten, herrschten in der Notaufnahme und in der Bereitschaftspraxis an Heilig Abend Hochbetrieb, wurden Herzkathederuntersuchungen und Operationen durchgeführt. Patienten, die entlassen werden konnten, hatten schon den Heimweg angetreten, ehe der prominente Besuch kam.

Den 91, die in der Klinik Neustadt das Krankenbett hüten mussten, bereitete das Pflegepersonal auf den sechs Stationen mit Weihnachtsliedern und besinnlichen Texten eine kleine Feier, ehe auch der Posaunenchor Neustadt eine alte Tradition mit seinem kleinen Weihnachtskonzert pflegte. Nach den Gottesdiensten blies er auch nach altem Brauch die frohe Botschaft vom Kirchturm über die Altstadt.

Der Weihnachtswunsch von Landrat und Klinikvorstand mit ihren Begleitern war, gegen die Bestrebungen der großen Politik, den Bestand von 1700 Kliniken in Deutschland auf 700 zu reduzieren, mit großen Anstrengungen beide Kliniken im Landkreis erhalten zu können. So wird gegenwärtig mit dem Anfang 2020 bezugsfertigen Neubau der Notaufnahme, der Intensiv- und der IMC-Station sowie des Zentrallagers in Neustadt "die Klinik fit für die Zukunft" gemacht, was in Bad Windsheim mit dem Ausbau des OP-Traktes geschehen wird. Dass man mit der Notaufnahme in den ersten Kategorien sei, sichere deren Vergütungen und Bestand, so Weiß mit der besorgten Feststellung, dass es sehr schwierig geworden sei, Kliniken wirtschaftlich zu führen. "Daran arbeiten wir!" sollte Zuversicht den Jahresausgang prägen, die mit der Weihnachtsvisite auch den Patienten vermittelt werden sollte.

