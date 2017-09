Landratsamt Neustadt freut sich über neue Azubis

Landrat Helmut Weiß begrüßt die vier neuen Jugendlichen - vor 49 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Amelie Bodendörfer, Jessica Düll, Lena Gößwein und Nicolai Prosch - das sind die neuen Azubis im Landratsamt in Neustadt-Aisch. Landrat Helmut Weiß begrüßt die Neulinge an ihrem ersten Arbeitstag.

Ausbildungsleiterin Isilay Özdil hieß Jessica Düll, Amelie Bodendörfer, Nicolai Prosch, Lena Gößwein mit Landrat Helmut Weiß (v. l.) bei Start in das Berufsleben im Landratsamt willkommen. Foto: Privat



Mit der Vereidigung durch Landrat Helmut Weiß begann für vier Auszubildende der neue Lebensabschnitt im Landratsamt. "Auf eigenen Beinen stehen und eigenes Geld verdienen, das ist der Wunsch vieler Jugendlicher", so Landrat Helmut Weiß. Vier von ihnen begrüßte er an ihren ersten Arbeitstag als Auszubildende in seinem Büro.

Amelie Bodendörfer, Jessica Düll, Lena Gößwein und Nicolai Prosch begannen ihre beruflichen Weg beim Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Landrat Helmut Weiß freute sich mit dem Quartett, das sich im Bewerbungsverfahren durchgesetzt hatte und nun eine fundierte Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten im Haus begann. Die Nachwuchskräfte werden von Ausbildungsleiterin Isilay Özdil tatkräftig unterstützt und auch die Auszubildenden im zweiten und dritten Ausbildungsjahr stehen den "Neuen" hilfreich zur Seite.

"Unser Haus mit rund 500 Mitarbeitern kennenzulernen geht nicht von heute auf morgen", weiß Landrat Helmut Weiß aus eigener Erfahrung. Er wünschte sich, dass sich die Auszubildenden in den nächsten drei Jahren, in denen sie die Sachgebiete im Landratsamt durchlaufen und in der Berufs- und Verwaltungsschule umfangreiches Fachwissen erlangen, wohl fühlen: "Ihr seid unsere Zukunft". Aber er erwarte auch, dass sie dazu ihr Bestes geben. Im Hinblick auf die letzten Jahrgänge meinte Landrat Helmut Weiß nach der Vereidigung, dass er hier sehr zuversichtlich sei und wünschte dem Quartett für den Start ins Berufsleben alles Gute.

nb